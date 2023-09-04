颱風蘇拉｜多區太陽能板被吹走　何鉅業料部分工程或不符標準

超強颱風蘇拉早前襲港，多處有天台太陽能板被吹落街，險象環生。測量師學會建築政策小組主席何鉅業今日（4日）指出，估計有部分太陽能板工程未必有交屋宇署備案，或未必符合標準，呼籲業主檢視工程是否由合資格承建商進行，以及工程有否向屋宇署備案，如果未能保障安全，應盡早移除。



有太陽能板安裝公司負責人則表示，屋宇署就安裝太陽能板已有既定標準，估計部分飛脫的太陽能板，設計可能已過時或者手工可能有問題。 他亦建議，可以定期檢查太陽能板安裝的情況。



+ 6

今次風暴吹襲期間，不少太陽能板從天而降。何鉅業在電台節目時表示，太陽能板板材質較輕，在強大氣流下太陽能板下方有向上推力，則有機會被吹走。不過，他強調，太陽能板如有足夠的支架繫穩，並不會被強風吹走，故預料部分被吹走的太陽能板或螺絲沒有收緊或支架未有牢固於原有結構上。

有太陽能板連同石屎躉被吹走

對於有些太陽能板連同石屎躉被吹走，他表示，目測其石屎躉較小型，只有一尺多少少，估計重量不夠，底部光滑，加上沒有其他繫穩天台，安裝上有不足之處。何鉅業表示，屋宇署其實有就此定立基本規範，惟部分工程未必有交屋宇署備案，或未必符合標準，呼籲業主檢視工程是否由合資格承建商進行，以及工程有否向屋宇署備案，如果未能保障安全，應盡早移除。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業預料，部分太陽能板工程未必有交屋宇署備案，或未必符合標準，呼籲業主檢視工程是否由合資格承建商進行。（資料圖片／梁鵬威攝）

太陽能板安裝公司：設計可能已過時

何鉅業表示，法例要求已很晴晰，即使業主未必清楚相關法例要求，但負責安裝太陽能板的承建商沒有理由不知道，「可能係承建商出咗問題，又或者係佢哋係跟足程序，但做唔啱標準都係有問題。」隨着再有颱風抵港，他建議，業主檢視太陽能板是否由合資格承建商安裝、有否向屋宇署備案、以及在颱風後有沒有鬆脫，如有問題要盡早處理。

有太陽能板安裝公司負責人則表示，屋宇署就安裝太陽能板已有既定標準，估計部分飛脫的太陽能板，設計可能已過時或者手工可能有問題，如「拉爆螺絲」固定支架深度不足、未能充分收緊將支架固定在基座；夾具也可能未有夾實太陽能板，強風下就可能會移位。

他亦建議，可以定期檢查太陽能板安裝的情況，但強調屋宇署現時已有一定的條例去規管，一般在村屋安裝太陽能板，支架需要取得認可人士的安全證書，確保工程符合要求。

保險業：擁有人宜為加建物買保險 小業主買綜合保

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，太陽能板擁有人及業主法團需為加建物向保險公司申報，否則不會納入承保範圍，一旦「吹落街整到人，有人命傷亡，壓爛架車、或破壞個人財物」，就要獨力承擔所有賠償，當被民事索償時，「到時個官會問你有無做好防固，點解你個棚咁易吹爛？呢啲時候都好難推得甩。」至於小業主亦可以考慮購買綜合家居保險，如果窗戶被下墮物擊毀，即使是打風，都可以受保障。