粉嶺高球場｜上水原居民「踩場」　劉業強：希望繼續做球場

鄉議局早前訪京獲港澳辦主任夏寶龍接見，主席劉業強今日（4日）表示，夏寶龍感議鄉議局過去對國家的支持，又呼籲鄉議局在大是大非上要勇於發聲，更直言希望鄉議局動員鄉紳積極參加區議會選舉投票。



提到政府收回粉嶺高球場「舊場」後，今日（4日）正式向公眾開放，有自稱「上水原居民」「踩場」，劉業強認為居民的習慣在一夜間改變，需要時間習慣，又直言：「希望美好球場都做返球場，公園、起樓，相信可以搵到更好嘅土地。」



向夏寶龍提出北部都會區建議

新界鄉議局代表團繼2016年後，於8月28日至31日一連四日再次訪京，代表團成員包括主席劉業強、副主席林偉強、北區區議會當然議員陳月明等人，一行人獲港澳辦主任夏寶龍在釣魚臺國賓館接見。

劉業強引述夏寶龍指，鄉議局多年來對國家支持，更於1983年成為首個公開支持回歸祖國的團體，對鄉議局的光輝歷史表示讚揚，而過去又經歷過「黑暴份子」的衝突和疫情來襲，但鄉議局依舊勇於擔當，希望鄉議局未來在大是大非上繼續勇於發聲，支持港府以法施政。劉業強又指，夏寶龍重申「一國兩制」沒有變、不會變。鄉議局亦向夏寶龍提出有關北部都會區、城鄉共融、善用新界土地等的建議。

另外，區議會選舉將至，劉業強透露夏寶龍特別提醒鄉議局要動員鄉紳投票，劉業強又希望政府可就選舉多作宣傳及講解。

劉業強表示，有向夏寶龍提出北部都會區、城鄉共融、善用新界土地等的建議。（文睿攝）

指公園、起樓可以動用更好土地

政府堅持收回高球場，被問到有否收到「溫馨提示」在高球場議題上「收聲」，劉業強未有正面回答，但他表示2018年的土地大辯論中，「11位（成員）有9位（成員）都入咗去坐（監禁）」，認為社會無需要再製造更多撕裂。不過他指留意到要求保留高球場的聲音愈來愈多，直言：「希望美好球場都做返球場，公園、起樓，相信可以搵到更好嘅土地，但唔希望香港再分化、撕裂......香港高球設施係世界之最嘅細，希望唔好受到影響。」

提到今早有「自稱上水原居民」全副裝備，拖着高爾夫袋「踩場」，聲稱哥球會與2,000名原居民有協議，劉業強認為這或是歷史遺留下來的昔日承諾，又指居民需要時間適應一夜間改變的習慣。他重申，港府目前首要任務是辦好「沙特阿美石油團體系列賽」等國際比賽，其餘則靜觀其變，相信港府都會不遺餘力地支持舉辦國際比賽。