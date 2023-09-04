粉嶺高爾夫球場｜公園正式開放　市民好奇入場　撐歸還平民百姓

政府正式收回粉嶺高球場「舊場」部分用地，位於粉錦公路以東的公園今日（4日）上午11時開放予市民使用，有入場人士指，高球場以往是「貴族」專利，現時開放予「平民百姓」，支持政府做法；亦入場人士形容這片土地「充滿爭議」，因此特意前來，至於應否用作建屋，則難以作判斷，但稱「始終香港有好多人無屋住。」



政府收回粉嶺高球場部分用地，原擬9月1日啓用位於粉錦公路以東的公園、即部分粉嶺高爾夫球場「舊場」予市民使用，惟受颱風蘇拉影響，當局需要先清理倒塌樹木，延至今早11時開放。

32公頃未完全開放 山丘圍起遊人止步

公園在11時正式拉開鐵閘，市民紛紛進場，康文署也向首批入場市民派發摺疊式背囊、腰包、水壺、或毛巾作為紀念品。至中午12時，現場粗略估計，有近百市民到訪公園。

高球場舊場佔地32公頃，今日只是開放其中一區的用地。場內有一處山丘圍起，寫明遊人止步，而距離入口處10多分鐘的草地放有鐵欄，其後方則屬暫未開放的範圍。有工作人員表示，未開放的地方仍有樹木未清理，32公頃用地也甚大、難以一下子開放。

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有人散步、練跑、放狗

公園內有人散步、有人練跑、也有人放狗，今年69歲的陳女士跟朋友來公園，沿步行徑行上一個小山坡後，在一棵樹下休息。陳女士說，喜歡場內景色及大草地，有小山坡更「可以練下腳骨力。」她續說，相信會有一家大細來野餐，希望場內可增設些涼亭，「落雨都有得遮。」

陳女士說，喜歡場內景色及大草地，相信會有一家大細來野餐，希望場內可增設些涼亭。（余俊亮攝）

91歲的李婆婆在女兒及外傭陪伴下來公園，她說今次是第二次來、上次開放日時有「瞓草地」覺得非常舒服，空氣又清新，期望下次來再「瞓草地」。其女兒劉小姐居住上水，對於區內多了一個可以帶媽媽去曬太陽的公園感開心，對其他地區人士而言亦屬好事。她續指，擔心區內交通無法負荷，不希望該處建公屋。

另一位居於公園附近的張女士說，踏幾鐘單車便來到公園，對住所附近多一個大公園、有新地標感開心，知道今日首日開放，都特意來公園散步，「之前無資格入嘛。」她笑言也會推介給朋友，如果朋友有空，也會即興與朋友來公園。

居於公園附近的張女士說，踏幾鐘單車便來到公園，對住所附近多一個大公園、有新地標感開心，知道今日首日開放，都特意來公園散步。（余俊亮攝）

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市民：以往高球場只有「貴族」可用

居於粉嶺的陳女士今日與朋友前來，她從上水站步行至公園，坦言「唔係好識路」，幸好最後成功到達公園。她表示，對高球場回收土地建屋無意見，但期望政府保留場內的高爾夫球設備，供市民租用。

住在大埔的賴先生稱，知道公園今日開放，特意駕車與太太及鄰居前來。他說，以往高球場只有「貴族」可用，現時政府收回開放予「平民百姓」，稱要大力讚揚政府。他又說，在該用地建屋也是好事，以幫助居住劏房的人，至於園內有古樹，他認為可以分開保留，不一定要砍樹。

另一位陳女士跟丈夫從九龍城過來，她坦言以往不曾到訪粉嶺高球場，對這片「充滿爭議」的用地感好奇，所以特意與丈夫前來。她說，來到後發現公園周圍已有不少屋苑，不希望住宅密度太高，認為要認真思考是否再要在該處建屋，不過她說談不上贊成或反對，「始終香港有好多人無屋住。」

據政府早前公布，今日起開放的設施包括位於公園北端的寵物共享公園、步行徑和24小時營運的收費公眾停車場。市民如欲前往上述公園，可由港鐵上水站B1出口步行約20分鐘，或乘搭巴士或小巴到達。