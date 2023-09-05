行會復會｜李家超：大學生迎新營侵犯他人　學校要與執法部門配合

行政會議經過接近兩個月休會期後，今日（5日）復會，行政長官李家超在開會前見傳媒，《香港01》將全程跟進，報道最新消息。



李家超首先感謝政府各部門、傳媒及社會各界合作應對颱風蘇拉，又表示夜經濟細節得到商界積極響應，期望下周有細節，而國慶日將會放煙花。



夜經濟細節下周公布 國慶有煙花

特首李家超表示，超強颱風蘇拉來港，帶來五年以來的再次發出十號風球，在各界協助下，將破壞和傷害減至最低，認為政務司司長的統籌工作小組發揮作用。地區關愛隊參與工作，與市民溝通，發揮關愛作用。政府啟動「全政府動員」機制，前線的實際工作體驗了意義，也令公務員吸收經驗，未來可精益求精。李家超又感謝市民各界配合防風，政府提早發放信息，傳媒廣泛傳遞信息，故令防風政策達到最大效益。

李家超提到晚間經濟方面，政務司司長正與各界聯絡，如不少商場將延長營業時間、推出優惠，亦有不同活動在地區舉行，期望在下周落實。他亦宣布10月1日國慶當天，將舉辦煙花滙演，相隔五年的煙花表演。

教大迎新營發生懷疑強姦。（資料圖片)

大學迎新迎性侵 李家超：不能容忍

大學迎新營發生性侵及其他違法行為，李家超強調不能容忍。因大學生是期待未來發揮力量的楝樑，有違法行為難以接受。他希望大學確保大學生活有優良環境，要提升學生行為，任何非法行為，校方應與執法部門合作。

公務員機制處理表現欠佳機制的目的是為提振公務員，全心為社會服務的公務員只希望做好成績，而表現欠佳的公務員只會影響公務員的士氣。

民主黨晚宴再次未能舉辦 李家超：私人活動不評論

提到民主黨晚宴多次因食肆不同理由未能如常進行，是否有一定的政治壓力導致，李家超表示任何團體舉辦活動，如何令到活動順利進行是他們需要負責的。民主黨能否參加年末的區議會選舉，李家超認為任何人只要符合基本法要求，則可參選。

李家超指，晚宴是私人組織的事，對於私人活動沒有評語。至於政府總部的示威區何時會再開放，他說市民有不同方法反映意見如交請願信給政府，認為不用設示威區，自己亦會再落區，只因風暴原因而壓後，強調政府一直努力接觸市民。

提到早前原定參加「立會好聲音」的議員被市民批評，李家超認為議員與政府有良好關係，一直都有向政府提出惠及社會的意見，而政府亦一直與議員有交流，如「行政長官交流問答大會」等，期望未來會繼續與議員加強交流。

李家超在7月11日的行政會議舉行前宣佈，經過當日的會議後，按一貫做法，行政會議將會休會，復會時間另行公佈。行會秘書處昨日（4日）宣佈今日（5日）復會。

休會期間，行會仍以不同的專題小組進行內部討論，及與有關部門探討問題。李家超在行會休會後，率領多名局長、30名工商界和專業介別人士出訪印尼、新加坡和馬來西亞，並展開其任內第二份施政報告的諮詢工作。