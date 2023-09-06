財委會審批賑災基金增資7千萬　39議員發言部份重複最後「爆鐘」

立法會財務委員會今日（6日）舉行會議，建議向賑災基金追加撥款7,000萬元。由於上月接連被揭議員出席會議和發言比率低，令今日議員出席財會的表現備受關注，今早會議進入討論前，已經有39位議員按下發言按鈕，反應明顯較過去踴躍。財會主席振英直言：「嘩好快呀！」不過，部分議員的發言內容被指重覆。



港府賑災基金的結餘不足。立法會財務委員會今日（6日）舉行會議，建議在政府一般收入賬目，向賑災基金追加撥款7,000萬元。政務司司長陳國基稱，援助內地水災約需要8,800萬元，如加上援助菲律賓、印度等地水災，總數需要9,700萬元，而賑災基金亦需要維持在1億元的儲備，故需要申請追加撥款。



十多名立法會議員在會議上提出牽涉在不同機構及團體，涉利益衝突，故表示不會投票或不會參與討論。其中選委界立法會議員馬逢國指：「列出咁多團體，我唔記得同邊個有關係，好多都有榮譽職銜，所以我都申報啦！」有議員質疑是否需要逐一申報，陳振英指，要讓市民明白議員為何沒有參與討論。



林素蔚倡減少行政費支出

「A4聯盟」立法會議員林素蔚稱，有否方法確保援助費用得其所，又稱行政費有時高達10多萬元，可否減少行政費支出。陳國基稱，賑災主要考慮人道立場，救援機構使用的行政費不能多於撥款的5%，而行政費都要審核，都要提交審核報告。

最多12個工作天可批出援助

民建聯立法會議員梁熙指，有少數人重複從不同機構索取援助，會出現重複援助，並可能導致其他大部份人因此未能收到足夠援助，並問及災民何時可以得到援助物資。陳國基指，秘書處會把關，而當地政府都知道何人需要援助。至於批出援助的時間，陳指需要不超過12個工作天，基本1星期已經批出，申請機構需要根據時間表發放援助。

林新強：需徹查援助機構負面紀錄

法律界立法會議員林新強指，港府不是「水魚」，曾有國際非牟利機構有嚴重道德問題，例如捐款到不了受助人手上，或者機構高層薪金過高，甚至要求有不道德交易才發出援助，該等機構基本上都會符合既定準則，要求政府要將過往貪污、道德行為納入考慮。陳國基稱，會查閱機構過往記錄、負面新聞、投訴等。

賑災基金每年注資1億元

陳國基指，賑災基金每年自動注資1億元，以往每年都約使用7,000萬元，除非「大吉利市、天災橫禍」，出現大型天災就需要注資，亦需要立法會審批撥款，但批出援助物資的程序不會受影響。

及後，選委界立法會議員劉智鵬稱，會否每年到財委會討論賑災基金健康狀況。陳國基表示，其實已經「預鬆少少」，但本次水災並非恆常機制可以處理。

財委會主席指議員重複發問

陳振英在會議中指出，議員提出的問題，部分重複3次或4次，希望之後不要再重複。

議員建議物資印有香港字樣

自由黨立法會議員李鎮強質疑，所有災民未能平均受惠，否則每人只有少許物資。他又建議，在物資裡面加入來自香港的慰問卡，讓災民知道物資來自香港。陳國基稱，500萬災民不能平均受惠，有輕重之分，相信救援團體救助急需市民。至於物資有否印上香港字樣，陳國基指，「唔一定講畀全世界知，但會show（展示）到香港機構，會寫明香港，但不是規定機構一定要show（展示）。」

因時間關係 部份議員險未能發言

因時間關係，原本並非所有議員都可以發言，但陳國基表示，希望未能表達意見的議員，直接聯絡他本人。

立法會議事規則委員會主席謝偉俊稱，如果沒有人反對，就可以再次延長會議15分鐘，希望陳國基逗留多半小時。陳振英則表示，財委會不同其他委員會，只能延長一次會議時間，否則又要開另一個特別會議審議，希望不會阻礙援助物資發送，故希望今日投票。

為讓議員參與討論 最後發問時間減半

自由黨立法會議員邵家輝則認為，如果短短1分鐘問問題沒有問題，因為很多議員很早在會議室內按下發言按鈕排隊。陳振英則指，要視乎排隊發言的議員，發言時間是否較長，才可作出決定。

選委界立法會議員陳凱欣建議陳國基聽完議員發言，再總體回應以節省時間。陳振英諮詢議員後，在沒有反對下，讓最後9位議員發問時間由原本4分鐘連問連答，變為發問不得超於兩分鐘。

最後陳國基需要在5分鐘內，回應9位議員的提問，亦順利完成。陳振英指司長非常犀利，4分多鐘就完成回應9個問題。