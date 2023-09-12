人手不足礙旅遊業復甦　姚柏良倡短期輸入外勞　長遠吸引新血

撰文：李宇婷
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疫後旅客數目雖穩步增長，但旅遊業的復甦仍面對人手不足等多項挑戰。旅遊界立法會議員姚柏良諮詢業界後，向政府建議制定中短期的人力資源計劃，吸引更多人才投入旅遊業。

另外他表示現時香港國際機場的各項稅費，相對區內其他機場欠缺競爭力，建議降低收費以提升旅遊業競爭力。

姚柏良關注大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈如何在規劃階段納入旅遊元素。（盧翊銘攝）

酒店業欠9000員工　倡列入特別計劃輸入外勞

姚柏良在建議書中指，人手不足是旅遊業復甦的最大樽頸，也直接影響到服務業的水平，雖然政府早前推出輸入勞工的新措施，擴大「特別計劃」的範疇，並且推行「補充勞工優化計劃」，但人手不足的問題仍然需時緩解，業界也期望政府制定中短期的人力資源計劃，吸引更多人才投入旅遊業。

他指酒店業數據顯示行業欠缺多達9,000名員工，嚴重影響旅遊業的服務質素，建議政府將酒店業列入「特別計劃」，協助盡快解決人手問題。而現時透過「補充勞工優化計劃」輸入勞工，從甄別後起計要3個月的時間，建議進一步壓縮申請流程，爭取在最短時間內，緩解人手不足的問題。

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建議航空業列人才清單輸入專才

航空業受惠於「特別計劃」，姚柏良認為要鞏固航空樞紐地位，航空業同樣也要吸納高端人才，建議政府將航空業列入「人才清單」，吸引國內外航空專才如機師、飛機工程師及航空資訊科技專家來港，並且建議政府將專門從事航空教育的頂尖學府納入「高才通」，讓航空業界能按需要招攬專業人才。

他續指希望政府進一步發展職專教育，鼓勵教育機構和業界加強合作，為修讀旅遊相關課程的同學提供更多實習機會，更了解行業的發展，吸引年輕人入行。此外亦提出設立「旅遊業人才培訓基金」，設法協助業界儲備人才，鼓勵團體、大專院校推廣宣傳行業專業形象和發展機會，吸引更多新血入行。

倡機場離境稅、保安稅、機場建設費減收費

現時香港國際機場的各項稅費，包括離境稅、保安稅、機場建設費合共265元（長途335元），姚柏良指相對區內其他機場欠缺競爭力，可考慮降低，又建議比較區內不同主要機場的租金和收費，包括辦公室和商戶租金、飛機維修成本等，確保香港國際機場有足夠的價格競爭力。

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