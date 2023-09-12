香港夜繽紛｜鄭泳舜促推動夜間運動　帶動周邊商品食肆消費

去年《施政報告》提出推動城市運動發展，目前，政府已經選定佐敦官涌市政大廈，連同九龍佐治五世運動場，改建為「城市運動體育中心」。民建聯立法會議員鄭泳舜促政府發掘夜間運動的潛力，並在周邊設飲食攤檔，促進消費。



業界指運動場地不足 難以接受訓練

鄭泳舜今日（12日）與多位體育界代表發布「城市運動發展及建議」倡議書，代表均表示香港體育場地不足。中國香港滑板聯合總會創辦人徐彥龍稱，全香港只有13個滑板場地並不足夠，香港攀石訓練學會創辦人何善揮表示，部份運動員其實成績不錯，早前就有香港青少年世界賽破香港紀錄，但攀石運動沒有高難度、專業地方訓練。

霹靂舞總會主席林生源指，香港霹靂舞發展很慢，其實本港很多精英選手，香港卻沒有跳舞主要場地。FIBA 3x3香港大師賽代表黃耀建表示，香港沒有3人籃球場地，就算到外地比賽都不會適應，期望有長期訓練場地。

對此，鄭泳舜建議將佐敦官涌市政大廈「城市運動體育中心」，連同旁邊的九龍佐治五世運動場，一同提供適合攀石、滑板、霹靂舞、三人籃球等場地，同時設立流動觀眾席，如有空間應加建室內健身設備。

城市運動中心可晚上比賽

對於政府正推動夜經濟，鄭泳舜指政府應支持運動團體在夜間舉辦賽事，城市運動中心應允許室內比賽、表演、訓練，逢星期五六日及公眾假期，應延長開放時間至午夜12時。他又稱夜晚體育過去限制太多，而城市活力取決街頭多少青年人互動，建議周邊更可加設商品零售、食肆等促進消費。