陳茂波展開巴黎訪問　鼓勵當地企業來港設研發基地

財政司司長陳茂波9日17（巴黎時間）抵達巴黎，展開法國訪問行程。他在當地時間昨日（18日）到訪兩家在法國具有領導地位的企業，參觀它們的研發設施。其中一家企業從事水資源管理和轉廢為能技術，並在香港營運多個污水處理和水務項目；另一家則聚焦智慧和數碼化能源管理業務，為企業提供綠色轉型方案。陳茂波鼓勵他們到港設立研發基地。



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兩家企業都正積極擴展在粵港澳大灣區、內地及亞洲的業務。陳茂波向他們介紹了香港在金融和創科方面的最新發展和優勢，包括引進重點企業和便利人才來港的政策措施；並歡迎他們利用香港一流的籌融資平台，進一步拓展和壯大區域業務。

當地時間昨日下午，陳茂波參觀了巴黎初創企業園區Station F，並與法國初創網絡La French Tech的代表會面，了解法國近年在推動初創生態圈發展的政策和工作。陳茂波指，香港銳意發展為國際綠色科技及綠色金融中心，致力建構蓬勃的綠色科技生態圈，相信兩地初創企業可以加強聯繫交流，尤其在綠色科技方面有很大的合作空間。晚上，陳茂波在環球香港商業協會聯盟主辦的歐洲論壇酒會上致辭。

晤居巴黎本港文藝工作者

而陳茂波於當地時間17日與一位來自香港的年輕芭蕾舞蹈家見面，了解他從事表演藝術之路，該舞蹈家是巴黎國家歌劇院首位華人芭蕾舞蹈員。陳茂波亦與幾位在當地從事音樂和文化工作的香港年青人會面，了解他們在歐洲的生活。