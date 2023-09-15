陳茂波明出訪歐洲三國　率130人代表團訪巴黎　疫後最大規模

財政司司長陳茂波明日（16日）啓程前往法國巴黎，展開歐洲訪問行程，並會訪問倫敦、柏林和法蘭克福。一個由超過130位商會和公營機構代表、投資者、初創企業家和專業服務人士等組成的香港代表團將參與巴黎行程，是香港在疫情後訪問歐洲的最大規模代表團。



陳茂波率領疫後最大規模代表團出訪巴黎。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳茂波在17至19日訪問巴黎，期間出席由香港貿易發展局舉辦的大型推廣活動──「成就機遇．首選香港」論壇和交流晚宴並致辭。之後，陳茂波於20-23日訪問倫敦，出席貿發局舉辦的「香港晚宴」，及由香港工商協會舉辦的午餐會。之後，再轉往德國柏林和法蘭克福，和當地的金融和商界共進午餐和會面。陳茂波將於27日下午從法蘭克福返抵本港。

訪歐期間，陳茂波將與當地政、商及金融界代表會面，介紹香港的新優勢、新商機，推動加強雙邊經貿聯繫和合作。他亦會出席多個商界圓桌會議，及訪問多家從事醫療、金融科技、人工智能等領域的科創企業和一些藝術和創意產業機構。

陳茂波稱，過去數年的疫情，對香港與歐洲之間各界的互訪造成了干擾，外間對香港抱有一些誤解，他會用好這次出訪的機會，向歐洲的政商界介紹香港的情況和最新發展。

陳茂波離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。