海上液化天然氣接收站開幕　李家超：令香港能源供應更有保障

香港海上液化天然氣接收站項目，由特區政府支持中華電力與香港電燈兩間電力公司共同發展。行政長官李家超今日（21日）出席香港海上液化天然氣接收站開幕典禮，表示該設施是香港首項同類型設施，亦是支持香港邁向碳中和的重要基建。



他表示國家正全力邁向「雙碳」目標，香港亦力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半，並在2050年前邁向碳中和。他又稱接收站停泊了一艘浮式儲存再氣化裝置船，它叫做「紫荊精神」，認為很代表到香港特色。



李家超出席香港海上液化天然氣接收站開幕典禮（政府新聞處）

裝置船名為「紫荊精神」 李家超：代表香港精神

李家超指，該基建設施不但確保香港能源供應更可靠、更多元，亦有助推動電力價格更穩定。他強調，安全和穩定的能源供應不但支持社會的暢順運作，亦是經濟高質量發展的基石。接收站停泊了一艘浮式儲存再氣化裝置船，名為「紫荊精神」，認為很代表到香港特色。

這艘船用於接收、儲存和將液化天然氣再氣化，儲存液化天然氣的容量達26萬3千立方米，更是目前全球最大的同類裝置。

李家超出席香港海上液化天然氣接收站開幕典禮（政府新聞處）

天然氣接收站有三重意義

他認為天然氣接收站落實有三重意義，包括各方精誠協作，共同攻堅克難，稱接收站在建造工程期間，曾經面對多項巨大挑戰，對於兩電人員和施工團隊所作的貢獻予以充分肯定。

其次，是聯合航運發展，產生協同效應，認為項目有助鞏固香港作為國際航運中心的地位。李家超表示政府已經成立聯合工作小組，在香港推動為遠洋船補給液化天然氣的安排，包括積極研究利用這個新建成的接收站，為遠洋船作補給。

第三是推動減碳低碳，確保能源安全。他表示面對國際地緣政治引發的能源危機和能源供應持續緊張，能源安全和穩定始終存在不確定性，接收站令香港供氣更多元化、更有保障，政府會繼續透過發展多元的能源組合，加強與鄰近區域合作，進一步提升能源供應穩定。