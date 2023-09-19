晤中投公司彭純　李家超歡迎在港辦中投論壇　認同金融中心地位

行政長官李家超今日（19日）與中國投資有限責任公司（中投公司）董事長彭純和中投公司國際諮詢委員會成員會面。李家超歡迎中投公司明日（20日）在港舉行中投論壇，指選址香港作為首個內地以外城市舉辦中投論壇及中投公司國際諮詢委員會會議，顯示中投公司認同香港作為國際金融中心的地位。



中投公司為國務院直屬特大型企業，成立於2007年，組建宗旨是實現國家外滙資金多元化投資，在可接受風險範圍內實現股東權益最大化，以服務於國家宏觀經濟發展和深化金融體制改革需要。



李家超歡迎中投公司在港辦中投論壇。（林靄怡攝）

李家超指，中投公司選址香港作為首個內地以外的城市舉辦中投論壇及中投公司國際諮詢委員會會議，顯示中投公司認同香港作為國際金融中心的地位，今次中投論壇以「跨境投資引領國際產業合作與可持續發展」為主題，亦與香港作為國際投資者配置資產重要平台的優勢相互配合。

李家超又指，香港是世界上唯一一個匯聚全球優勢和中國優勢的城市，是內地通向國際金融市場和投資者的門戶。特區政府會繼續善用「一國兩制」下的獨特優勢，深化香港和內地資本市場的互聯互通，促進兩地之間的雙向資本流動，並繼續與金融監管機構和香港交易及結算所有限公司緊密合作，將香港發展成更深更廣的融資平台，從而加強香港作為全球首屈一指金融中心的競爭力，同時為投資者提供更多元化的投資選擇。

財政司副司長黃偉綸、香港金融管理局總裁余偉文和署理財經事務及庫務局局長陳浩濂亦有出席會晤。