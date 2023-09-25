民建聯換屆｜轉型為治理型政黨　新任主席陳克勤稱不退出行會

立法會最大黨民建聯今日（25日）公布最新領導層名單，立法會議員陳克勤當選為黨主席，陳恒鑌、葛珮帆升仼副主席。陳克勤表示，在新時代下民建聯亦將由參選型政黨，轉型為治理治政黨，透露該黨將朝「提升自我」、「建設香港」、「報效國家」，以及「聯通世界」四個方向加強發展。



被問到會否退出行會成員以示「民建聯不代表政府」，陳克勤表示民建聯與港府改善經濟、推動民生的理念相同，認為留任行會可更好將市民意見直接帶入政府高層。



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民建聯今日（25日）公布最新領導層名單，其中陳克勤出任黨主席，陳勇、周浩鼎、陳學鋒、陳恒鑌、葛珮帆出任副主席，葉傲冬出任秘書長，葉文斌出任副秘書長，莊惠明出任司庫，盧文端出任監委會主席。

陳克勤感謝民建聯同事信任，推選他為黨主席。他特別感謝前主席李慧琼過去8年帶領民建聯成長。他指，民建聯自1992年成立至今31年，該黨「由無到有」、「由小到大」，由始至終都堅定不移支持「一國兩制」、港府依法施政、反映各界訴求，與香港市民站在一起，強調過去如此，現在、未來都會一樣。

他指，新一屆的民建聯管理班子會繼續與港府開創由治及興的階段，致力發展成為跨階層的治理政團、團結各界、重視各階層市民意見和聲音，而不是僅代表某種聲音。

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提升自我、建設香港、報效國家、聯通世界

陳克勤表示，未來民建聯將由選舉型政黨，轉型為治理型政黨，從「提升自我」，增加政治、溝通等技巧；「建設香港」，支持香港發揮獨特優勢；「報效國家」，支持國家施政，堅持抵抗英美等西方國家對國家的打壓；以及「聯通世界」這四個方面加強發展，在新時代、新起點上，將與團隊全力以赴，在「一國兩制」的實踐下用盡全力。

我覺得民建聯可做得進取一些，我們可成其事，政府政策要落地惠及市民，所以民建聯不再只是批評或提意見，我們是協助特區政府落實惠民政策、推動經濟的政策。 陳克勤

陳克勤：將更進取協助港府施政

這是否意味政府任何決定，民建聯都會支持？陳克勤強調，民建聯對港府一向以「六字真言」對待：「是其是、非其非」，在新時代下民建聯將更為進取，協助港府施政。

李慧琼當選民建聯主席後即退出行會成員一職，指避免市民誤以為「民建聯等於政府」，被問到會否退出行會時，陳克勤強調民建聯與港府理念相同，均追求推動經濟和民生發展，認為留任行會成員可強化港府與該黨的關係，同時更好將地區意見帶入政府，直言：「係合適做法。」