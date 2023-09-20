民建聯新執委會名單出爐　10人新晉身、5人未連任

民建聯執委會改選昨日（19日）截止投票和進行點票工作，今日（20日）公布新當選第十七屆執委名單，57個席位中有10人為新當選執委，當中包括立法會議員何俊賢、林琳、郭玲麗、陳永光等人。



新一屆執委會將於下周一（25日）舉行第一次會議，同日選出新一屆常委會、新任主席等領導層。



民建聯今日（20日）公布新當選第十七屆執委名單，57個席位中有10人為新當選執委（李慧琼FB圖片）

民建聯執委會前身為中委會，每兩年改選一次，今屆執委會席位由上屆55人增加至57人，該黨昨日（19日）完成新一屆執委會投票和點票工作後，今日（20日）公布第十七屆執委會名單，當中有10人為新當選執委，當中包括立法會議員何俊賢、林琳、郭玲麗、陳永光、北區支部主席姚銘、灣仔支部主席周潔冰、葵青支部委員郭芙蓉、東區支部社區主任植潔鈴、中西區支部主席楊學明、深水埗區議員劉佩玉。

另外，未有連任的執委包括現任黨主席李慧琼、李錦文、袁靖罡、陳國華、潘進源。

新一屆執委會第一次會議將於下周一（25日）舉行，屆時執委會會選出常委，並由常委會選出主席、副主席、秘書長及副秘書長。

現任黨主席李慧琼早前在社交平台宣布不尋求連任黨主席，據了解，現任副主席陳克勤接棒主席之位的呼聲極高。陳現時作為黨團召集人，若擔任黨主席後需卸下黨團召集人職務，有消息指何俊賢或會接替黨團召集人一職。