黃家和：夏寶龍掌握港人北上消費　對港有信心勉業界不用太擔心

廠商會上周訪京獲港澳辦主任夏寶龍接見。廠商會副會長黃家和今日（26日）指，夏寶龍對本港辦的夜經濟活動多有讚賞，認為對刺激本地消費有效力；又指夏寶龍對港人北上消費引致本港暫時的困境清楚掌握，形容夏對香港未來經濟有信心，勉勵業界「不用太擔心」。



廠商會會長史立德則表示，夏主任十分關心香港的經濟情況；「會上我們談及目前香港夜間經濟疲弱的情況，夏主任說，知道特區政府正展開相關的工作吸引內地旅客，他相信香港夜經濟復甦只是時間問題。」他又稱，夏寶龍有提及「要做好地區選舉」，鼓勵廠商會呼籲選民出來投票。



香港中華廠商聯合會訪京團於9月20日上午，獲夏寶龍接見（港澳辦網頁）

廠商會常務副會長盧金榮則表示，夏寶龍鼓勵廠商會引領業界發展「新型工業化」、「科技商品化」和融入國家發展大局等方面作出更大的貢獻。

史立德總結此行時指，今次是廠商會相隔7年再次訪問北京，短短4天的行程十分充實並取得豐碩成果，尤其獲夏寶龍主任對廠商會的肯定，令他們感到十分振奮。

史立德又稱，今年12月16日至明年1月8日的維園工展會將加入新元素，正與新疆洽談，力求讓新疆產品出現在展會上，並希望邀請當地歌舞團體來演出，以精彩舞蹈吸引市民。廠商會副會長施榮恆透露，計畫將工展會開放時間由過往至晚上8時，延長1小時至9時，並積極研究能否進一步推遲「收檔」時間。

廠商會代表團於9月19日至22日到北京訪問，除獲夏寶龍接見外，也拜訪過中央統戰部，及與商務部、中國國際貿易促進委員會、全國工商聯等部委領導，就如何促進香港工商界更好地對接國家發展戰略交流意見。