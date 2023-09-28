李家超批「香港媒體自由」活動炒作　勿披媒體外衣作奸犯科危國安

英國等國在日內瓦舉辦「香港媒體自由」活動，講者包括壹傳媒創辦人黎智英之子黎崇恩。行政長官李家超批評有反中亂港勢力搞炒作騷，嚴正聲明不論犯法的人是甚麼背景，必定嚴厲打擊，追究到底。



李家超說有反中亂港勢力在國際場合搞所謂關注香港媒體自由的炒作「秀」。（政府新聞處片段截圖）

披媒體外衣作奸犯科危害國家安全

李家超今日（28日）出席新聞界國慶酒會致辭時提到，近日又有反中亂港勢力在國際場合搞所謂關注香港媒體自由的炒作騷，形容他們似乎想自編自導一個新的謊言「只要披上媒體的外衣，無論這個人怎麼作奸犯科，你都不能動他，而且他可以反過來，反咬你侵犯媒體自由，就算他打從第一天穿起這件媒體外衣時，已是存心長時間利用這個身分作掩飾去作奸犯科，甚至危害國家安全」。李家超說，不論犯法的人或組織是甚麼背景、甚麼職業，必定嚴厲打擊，有法必依，執法必嚴，追究到底。

李家超期望新聞界報道更多傳揚正能量的好故事。（政府新聞處片段截圖）

李家超：期望報道更多傳揚正能量好故事

李家超又說，香港新聞工作者有責任站在歷史中正確的一方，通過持平、真實、符合新聞道德的報道，把依法享有新聞和言論自由傳達給世界各地讀者知道，讓他們正確認識香港這個亞洲國際都會，他期望新聞界報道更多傳揚正能量的好故事，弘揚以愛國愛港為核心，與一國兩制相適應的主流價值觀，為香港社會和諧穩定作出貢獻。