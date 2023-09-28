港府：強烈不滿英國等國舉辦所謂「香港媒體自由」活動

特區政府今日（28日）對於英國等國通過舉辦所謂「香港媒體自由」活動，肆意就香港特區保障包括新聞自由在內的權利和自由的情況大放厥詞和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。



特區政府發言人表示，特區政府強烈不滿和堅決反對英國等國一再妄議香港人權狀況，作出罔顧事實、顛倒是非的政治炒作，妄圖干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定，其卑劣政治伎倆早已昭然若揭，注定以失敗告終。特區政府強烈敦促有關國家認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

發言人強調，中央在2020年果斷制定《香港國安法》，特區政府隨即頒布實施，國家安全得到有力維護，香港社會秩序迅速恢復，市民權利和自由得到更好保障。事實上，自《香港國安法》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然。一如既往，傳媒可以依法行使其新聞自由。只要不違法，傳媒評論和批評政府施政的自由並無受到限制。

發言人補充說，本港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則。任何有關某種背景或職業的人士、機構和組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁的倡議，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神，實屬荒誕無稽。

發言人重申，香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，特區政府會堅定不移全面準確實施《香港國安法》，進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。