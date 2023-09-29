政府擬引入的士司機扣分制　業界立會公聽會指搵食難、斥建議不公

立法會一個法案委員會今早（29日）就「的士車隊」和「的士司機違例記分制度」，召開公聽會，多個與會業界團體表明反對引入扣分制，指現時的士業界已搵食難，期望政府以獎勵方式鼓勵司機守法而非透過罰則。他們又促請當局加強打擊網約白牌車。



運房局建議參考現行違例駕駛記分制度，引入的士扣分制，當的士司機在兩年時間內被扣滿15分，法庭可取消他持有或領取的士駕駛執照的資格。（資料圖片）

政府今年7月向立法會提交《2023年道路交通法例(提升個人化點對點交通服務)(修訂)條例草案》和《的士司機違例記分條例草案》，前者為修訂法例引入發牌制度及建議的士座位由五個增至六個，運輸及物流局更認為有必要引入車隊制度，由現有車主集合的士組成車隊，再向運輸署申請車隊牌照。

後者則是參考現行違例駕駛記分制度引入「的士記分制」，當的士司機干犯相關罪行會被記分，累計至某水平時會觸法罰則，任何兩年期間內因干犯該等罪行累計被記15分或多於15分者，會被取消駕駛的士資格一段期間。據政府方案，罪行會按嚴重性劃分三級，分別給予10分、5分及3分，濫收車費、毀損或更改的士計程錶會被記10分；兜客、兜路及釣泥鯭等記5分；拒發收據等記3分。

立法會內會通過成立法案委員會合併處理這兩條涉改善的士服務的草案。法案委員會今早舉行公聽會聽取的士業界意見。

新星的士同業聯會會長陳偉明指，現時已有法例禁止司機濫收車資、兜路等，認為引入扣分制並不公平。

的士小巴商總會理事長周國強質疑，政府一直對違規經營網約白牌車視若無睹，任由他們隨意加減價，指日後網約車如果不斷加價，最終損失的是市民。

的士業議會主席黃卓邦指，草案存在灰色地帶，難以就兜路等違規行為舉證，而現行《道路交通條例》對的士司機的最高罰則為入獄半年，質疑扣分制罰則不及現行法例，影響成效。他又關注，「的士車隊」要求較多，但收費一樣，令的士司機對加入車隊卻步。