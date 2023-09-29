港澳律師大灣區執業試年資要求降至3年　林定國：年輕律師新出路

粵港澳大灣區律師執業考試報考年資要求由5年降至3年，律政司司長林定國指，新措施為有志以雙重執業資格為大灣區客戶提供跨法域法律服務的年輕律師，帶來新機遇、新出路。



林定國指，粵港澳大灣區律師執業考試報考年資要求由5年降至3年，為本港年輕律師帶來新機遇、新出路。（資料圖片/林靄怡攝）

國務院通過了司法部關於大灣區考試延期3年的實施辦法，並落實降低報考執業試門檻等新措施。林定國指新措施，為香港法律界更好融入大灣區建設創造更優厚的條件，也是繼早前全國人大常委通過延長港澳律師在大灣區內地九市執業試點工作期限，本港法律界另一個喜訊。

他除感謝中央政府對香港的全力支持，也特別感謝司法部、廣東省司法廳等機關為推動延長試點期而投入大量工作。而本港律政司會繼續積極配合內地相關機關，吸引更多香港法律執業者報考，優化香港律師在大灣區執業的安排，加強相互交流，為國家培養更多具備雙重執業資格的涉外法律人才。

梁美芬。（李宇婷攝）

梁美芬：僅少數港律師與內地律師事務所達成深入合作

立法會選委界議員、本身是城大法律系教授也於早前通過大灣區執業律師考試的梁美芬則指，注意到直到現在為止，只有很少人真正可以跟內地的律師事務所達成很好、很深入的合作。她認為粵港澳大灣區的執業資格是有很大的戰略發展意義，如果將來能夠有更好的政府部門的協助，讓兩地的律師並船出海，香港跟內地的律師事務所，特別是一些比較健全的律師事務所一起打出去，就能夠達至習主席在黨的二十大報告提出，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，統籌推廣國內法治和涉外法治，以良法促進發展、保障善治的希望。