十一國慶｜公務員事務局高層雙語拍片賀國慶　推微博說好香港故事

今天（1日）是中華人民共和國成立七十四周年，公務員事務局局長楊何蓓茵率領局內高層拍攝短片，分別以廣東話和普通話祝願國家富強昌盛，人民幸福安康！同時，該局微博官方帳號「香港公務員事務局」（weibo.com/csbgovhk），亦於今日的國慶日正式啓用。



公務員事務局高層拍片賀國慶（公務員事務局微博影片截圖）

參與短片拍攝的除了楊何蓓茵，還有常任秘書長梁卓文、三名副秘書長張馮泳萍、陳慧欣和劉思敏、公務員學院長郭蔭庶及一般聯系處處長陳信禧。

楊何蓓茵指，中華民族有五千多年文明史，創造無數輝煌。在過去的百多年間，中華民族經過艱苦奮鬥，從站起來、富起來到強起來，全面建成小康社會。

她指，香港作為國家一部分，也可發揮應有作用，作出應有貢獻。在行政長官帶領下，公務員是政府施政的骨幹，會繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則，並致力排解民生憂難，為保持香港的長期繁榮穩定貢獻力量。

另外，公務員事務局微博官方帳號今天正式啟用，局方期望可做好三方面工作。第一，加強與各界的溝通，包括內地各省市的民眾及身在內地的香港居民，讓大家更認識公務員事務局的工作。第二，說好香港公務員的故事，讓大家看到團隊專業、高效的精神。第三，向身在內地的香港居民，包括正在各省市讀書的香港學生，介紹香港公務員招聘的最新資訊。