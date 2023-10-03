黃大仙暴雨水浸教訓　A4倡上中下游防洪三部曲：建設海綿城市

香港上月初接連受暴雨影響，多處地區出現嚴重水浸，立法會「A4聯盟」聯合香港社建協會建議政府設防洪三部曲，分別為在上游截流、中游蓄洪、下游疏浚，全方位建設「海綿城市」



「A4聯盟」立法會議員林素蔚又提醒，以往鄉村都是「土炮」防洪，除善用科技協助村民防洪外，建議更新極端天氣標準「昔日的極端，現時可能成常態」，讓村民及早準備。



獅子山引流至荔枝角 黃大仙祠東面建蓄水池

林素蔚表示，極端天氣頻繁出現，天然災害對市民及社會的威脅愈來愈大，政府有必要提升本港的防控及排洪能力。以黃大仙水患為例子，她建議政府在上游截流，在獅子山南面由東至西建造截流工程，引流到西面連接荔枝角雨水排放隧道，經昂船洲近海岸排出。中游蓄洪，在黃大仙祠以東，即停車場舊址，建造蓄水池，管理雨水溢流流量，而儲存的雨水可用作洗街用途。最後在下游疏浚，在水浸黑點及相對低窪地段，增加馬路邊去水用集水溝的數量，減少暴雨期間去水位被垃圾阻塞的風險。

「A4」梁文廣表示，九龍西地區20多年前亦常受水浸影響，不過自從在荔枝角進行截流和興建蓄洪池後，兩項建設對保護九龍西發揮關鍵性影響，「今次暴雨，太子、詩歌舞街一帶都無水浸，最多都係喺最大雨嗰時輕微浸到腳眼，最耐20分鐘都去到水」。

▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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沙田市中心分區委員會副主席鄧𦘦峰另外提醒，政府應加強巡查打擊僭建問題。他指嚴重的山泥傾瀉可能破壞僭建物，對居住在下游地區的居民及建策物構成影響，加上僭建或破壞原有樓宇規劃，包括防洪去水設施等，促請政府加強對不負責任人士加強檢控和加重罰則。