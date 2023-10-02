黑雨水浸｜港鐵黃大仙站職員憶洪水淹浸一刻　陪乘客坐閘機等救援

9月7日深夜，天文台發出黑色最雨警告信號，雨水沿沿不絕湧進黃大仙站。高雲龍為該站高級車站管理主任，當時與同事處理水浸問題，準備沙包及防水板。暴雨持續下，雨水流向月台，站內出現水浸，月台水深幾乎及腰，高雲龍決定立即疏散過百名乘客及職員。

事隔半月後，高雲龍回憶當時情況，直言該站從未發生如斯嚴重水浸，疏散期間更有乘客由於本身的腳傷未能撤離，遂陪同他坐在閘機之上，等待消防員營救。他表示，事發當刻未有特別感受，「當其時都真係無諗過震驚或者其他感覺，只係諗到我要做啲乜嘢，保障到自己同其他人嘅安全」。

黃大仙站於9月8日全日暫停服務服務，惟高雲龍幾乎全日無休，由9月7日下午5時工作，至9月8日中午12時多才下班回家稍息；下午5時再上班，至9月9日早上約7時多才下班。他表示：「都係自己責任嚟，因為黃大仙站係我管理。」



大堂水浸至小腿 與行動不便乘客坐在閘機等待救援

高雲龍於9月7日下午5時上班，直至翌日約中午12時多才下班，經歷整場暴雨。當晚約11時45分黃大仙站A及E出入口已出現水浸，他與同事放置防洪板；惟大約十分鐘，他從閉路電視發現，大量雨水突然從B出口湧入大堂，更流向月台，站內開始水浸，大堂水位一度達小腿。

情況愈趨緊急，高雲龍於約11時55分，決定全站緊急疏散，協助約100名乘客、商舖員工及承辦商職員離去。疏散期間，有一名男士稱本身有腳傷，行動不變，高遂與男子一同坐在閘機上等待救援，「盡量有幾高坐幾高」。幸而，消防員不久就到場。

職員人鏈清理污泥

成功疏散及暫停列車服務後，黃大仙站暫時脫離最危急情況，惟全站已滿是積水。緊隨其後的是善後工作，除了高雲龍繼續駐守工作，港鐵設施維修工程師張俊年及其同事，亦到站支援。張表示，當務之急是以水泵抽乾車站，閘機、電梯等設備都會被浸壞。除了雨水，站內亦滿是泥濘，以及隨雨水沖入站內的垃圾，張表示需要剷走污泥，當時全員渾身濕透，滿腳泥濘，「做到泥鴨咁嘅樣」。

▼9月8日 港鐵人員清理黃大仙站泥濘▼



黃大仙站於9月8日全日暫停服務，因應事故，一共有逾600名港鐵員工，及逾100名承辦商職員處理該站及附近範圍的積水及復修工作。張俊年表示，同事未有後退，反而到交更時份，仍然繼續工作，更稱「有幾多做幾多啦」。他形容：「患難見真情」。

事實上，9月8日早上，記者亦於該站目睹職員，以人鏈形式清理污泥。

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彩虹站趕及拉上防水閘逃過一劫

今次暴雨港鐵共24個車站、逾200個系統或設備受影響。與黃大仙同區的彩虹站亦深受影響。覃英傑為9月7日晚上彩虹站的值班站長，他表示在黑雨生效後，防水板已不足以阻擋雨水，連接車站的行人隧道水浸及膝，需要拉上防水閘。根據港鐵提供的現場片段，雨水不斷湧進隧道，有打算離開隧道的路人跌倒，需抓緊扶手才免於被沖走。

覃英傑續指，過去約30年都未曾需要拉上防水閘，只在演練時使用，實際情況比演練更艱難，三人需出盡全力，期間叫喊發力，花數分鐘才關上，「同啲水鬥緊力」。

相對於黃大仙站，彩虹站的「災情」較輕，9月8日仍可維持部份服務。至於黃大仙站，直至9月9日凌晨1時，才完成該站隧道範圍的積水，高雲龍當日亦繼續通宵工作，直至清晨約7時開出頭班車才休息。對於有港鐵職員曾於水深及胸的隧道工作，引起社會爭議，他同意安全非常重要，工作環境需確保安全。

黃大仙站上周仍僅5條扶手電梯可服務

9月9日清晨黃大仙站成功開出頭班車後，大約近早上10時，由於隧道頂部有滴水，令架空電纜受影響，服務需再暫停，直至近下午2時才再度回復服務。

事實上，事發約半個月後，現時黃大仙站都未完全恢復正常，14條扶手電梯中，直至上周僅五條重新服務，有過半數仍在修復。雖然如此，高雲龍仍然相當恩惠，「最開心就係喺黃大仙站無任何一位乘客或者員工受傷，呢樣嘢係最恩惠嘅。」