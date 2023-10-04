陳澤銘晤英國律師會下任會長　商加強合作探索商機

香港律師會會長陳澤銘與前會長彭韻僖訪英期間，於英國時間10月2日與大約一周後出任第179任英格蘭及威爾斯律師會會長的 Nick Emmerson會晤。現時為英格蘭及威爾斯律師會副會長的Emmerson是資本市場交易專家，香港律師會指香港作為亞太區的國際法律和爭議解決服務中心，兩地律師會商討加強合作，探索兩個普通法司法管轄區的商機。



陳澤銘及彭韻僖同時以LAWASIA會長的身分，赴英出席英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮舉行期間，訪問英格蘭及威爾斯律師會。香港律師會指，兩個律師會在地理上遙遙相距，但法律上同樣植根於普通法傳統。再者，英文亦是香港官方語言，與中文有同等地位。兩個律師會就共同關心的議題進行交流，涵蓋法治、全球和區域經濟展望對法律界的影響，以及各自司法管轄區的最新法律發展。

而即將擔任英格蘭及威爾斯律師會會長的Emmerson 本身是倫敦資本市場交易的專家，曾在東京、香港、上海工作，更有香港律師資格。香港律師會指，香港作為亞太區的國際法律和爭議解決服務中心，也是通往中國大陸的門戶，陳澤銘和 Emmerson 討論了兩個律師會如何加強合作，為雙方的會員探索這兩個普通法司法管轄區的商機。