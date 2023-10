大律師公會應邀訪英　杜淦堃：港法律界自我監管機制不受外來影響

香港大律師公會主席杜淦堃及副主席毛樂禮,獲邀到倫敦出席「英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮2023」及「法律領袖討論會」。杜淦堃更首次獲邀在討論會的討論環節發言,是亞洲地區的唯一代表。他向全球近80位法律組織領袖發言時表示,香港法律行業設有完善及公平行業自我監管機制,不受外來影響,一直行之有效,業界運作良好。



「英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮2023」是歷史悠久的法律年度開啟儀式,備受國際法律界重視,「法律領袖討論會」按傳統在典禮舉行前,於昨日(10月1日)在倫敦著名四所律師學院之一的「格雷律師學院」(Gray's Inn)舉行。今年討論會以「獨立的法律行業之重要性」為主題,討論在現代及不斷演變的法律格局中,維持法律行業獨立地運作的真正含意。杜淦堃及毛樂禮是連續第二年代表香港大律師公會出席。

杜淦堃表示,香港大律師及律師按《法律執業者條例》,完完全全地進行行業的自我監管,條例賦予大律師公會及律師會紀律處分的權力。同時,大律師及律師的發牌及訓練也不受外來影響。杜淦堃認為,自我監管機制,令法律行業運作獨立又行之有效,繼續沿用對香港有利。

杜又表示,強大而獨立的法律專業,是強大而獨立的司法體系的必要條件。香港的大律師及律師,一直得到司法系統的支持。同時,強大而獨立的法律專業,亦令香港的司法系統能獨立地運作下去。他及毛樂禮在與會期間,亦爭取跟其他普通法司法管轄區及世界各地的同業聯繫及交流,並向他們介紹香港司法制度中的獨特優勢。

今天(10月2日)舉行的「英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮2023」(The Opening of the Legal Year in England and Wales 2023),有來自全球30多個國家或地區,包括美國、英國、加拿大、澳洲、德國、法國、瑞士、新加坡、南韓、香港等超過90位法律界組織領袖出席。國際律師協會(International Bar Association)、英聯邦律師協會(Commonwealth Lawyers Association) 等代表也有參加。