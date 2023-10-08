颱風小犬︱多區新關愛隊首出動留庇護中心　不建議「走來走去」

颱風「小犬」吹襲本港期間，民政處開放27個臨時庇護中心，並在多區徵召新成立的關愛隊協助有需要市民。有大埔區關愛隊說，雖然已為隊員購買意外保險，但八號風球期間會留在庇護中心協助，因當局都不建議他們「走來走去」，以免危險，其他事情「留待專業人士處理」。



多區新成立關愛隊首出動 助設庇護中心

沙田、北區、葵青、大埔等地區關愛隊，上月底才完成遴選，並簽約成立。近日多區新成立的關愛隊出動，中午八號風球懸掛後，到庇護中心提供服務。新成立的大埔新富區關愛隊隊長羅曉楓接受《香港01》查詢時說，專員要求關愛隊在八號風球懸掛前，在區內巡視留意有沒有潛在倒塌風險的樹木，提醒居民在窗戶貼膠紙做好防風措施，協助民政處設立臨時庇護中心。

關愛隊有買意外保險 惟危險不建議「走來走去」

根據《僱員補償條例》，惡劣天氣期間上下班發生傷亡，可獲得勞工保險。不過關愛隊沒有僱傭關係，承辦關愛隊的團體須就關愛隊的服務購買意外保險。羅曉楓說早前已為關愛隊成員購買意外保險，不過大埔民政事務專員陳巧敏叮囑他們首要保障自身安全，留在庇護中心協助居民，了解入住人士需要，例如鄉郊村民受水浸影響要暫住，要了解後續協助工作，有無家者入住亦可轉介予社署協助上樓。羅指當局不建議關愛隊「走來走去」，其他事情留待「專業人士」處理。

民政總署：各區關愛隊出動提供協助

同樣新成立的葵青區關愛隊，亦首次在颱風下出動，上大窩口關愛隊協助葵青民政事務處在大窩口社區會堂，設臨時庇護中心支援居民，準備熱水、食糧及休息區。民政事務總署說，會密切留意區內容易水浸的地點和低窪地區，包括清理渠道、提供沙包和擋水板，各區關愛隊八號風球前亦四處出動，提醒市民做好防風措施，積極為社區提供協助。