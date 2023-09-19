關愛隊｜觀塘、大埔、北區等六區名單公布　中西區兩團體爭一席位

政府繼今年3月率先公布荃灣和南區關愛隊遴選結果後，今日（19日）再公布中西區、灣仔區、九龍城區、觀塘區、大埔區和北區「關愛隊」的遴選結果，六區均有競爭，其中中西區平均兩個團體角逐一個席位。



政府今日（19日）公布中西區、灣仔區、九龍城區、觀塘區、大埔區和北區「關愛隊」的遴選結果。遴選的工作分為兩個階段，包括團體甄選和服務建議書評審。

政府表示，遴選的工作分為兩個階段，遴選的工作分為兩個階段，分別為團體甄選和服務建議書評審。兩個階段的遴選工作均須通過兩層架構，即由民政事務專員領導的「地區關愛隊評審及統籌小組」及由民政及青年事務局局長領導的「全港關愛隊評審及督導小組」審批，以確保遴選程序透明公正。

中西區遴選現兩隊爭一位

六區「關愛隊」遴選均有競爭，「戰況」最為激烈的是中西區，平均約兩隊爭一個席位。

中西區共劃分為15個小區，收到32個團體申請，當中有22個團體通過第一階段評審。踏入第二階段遴選，有15個團體提交15份建議書，最終均獲選。

灣仔區則有13個小區，收到20個團體申請，當中有14個團體通過第一階段評審。有13個團體在第二階段提交服務建議書，並最終獲選。

九龍城區共有25個小區，收到30個團體申請，有29個團體通過第一階段評審，有24個團體在第二階段提交25份服務建議書，結果25份建議書均獲選。

觀塘區共有40個小區，收到53個團體申請，47個團體通過第一階段評審。有37個團體在第二階段提交了40份服務建議書，最終獲選。

大埔區共有19個小區，收到23個團體申請，22個團體通過第一階段評審。21個團體在第二階段提交21份服務建議書，最終19份建議書獲選。

北區有18個小區，收到26個團體申請，有23個團體通過第一階段評審。而有18個團體在第二階段提交了18份服務建議書，並最終獲選。

其餘10區將陸續公布

政府表示，其餘10區「關愛隊」的遴選結果會在完成遴選工作後公布，率先試行的荃灣區和南區「關愛隊」早前在風暴及百年一遇暴雨中大規模出動，其中有石澳居民反映電話收不到訊號，當區關愛隊向市民派發訊號較好的電訊商的電話卡。

李家超讚賞關愛隊工作

特首李家超上周到荃灣諮詢進行施政報告諮詢時，指自從在荃灣成立關愛隊之後，關愛隊已探訪超過3 000個家庭。在過去，例如在颱風和暴雨後亦做了很多服務，起碼有幾百項服務幫助當區居民。政府會繼續推動在關愛隊服務社群、服務街坊這方面的工作。