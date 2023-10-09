政府擬降桌球館入場年齡至8歲　管牧質疑老少咸宜何不撤年齡限制

立法會民政及文化體育事務委員會今日（9日）討論修例放寬青少年進入桌球館的限制。選委界立法會議員管浩鳴質疑，入場年齡降至八歲背後的邏輯可能意味該運動「有問題」，反問政府為何不取消年齡限制。文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖回應指是為了取得平衡，又承諾未來會加強巡查，確保放寬達到推廣運動發展的目標，讓家長和社會安心。



政府建議修例，放寬青少年進入桌球館的限制，包括准入年齡降至八歲等。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府建議修例，放寬青少年進入桌球館的限制，包括准入年齡降至八歲等。不過選委界立法會議員管浩鳴貿疑當局修定年齡限制背後的邏輯：「假設運動本身如同政府講『無問題』，那應該是老少咸宜，不過政府定年齡限制背後的邏輯是否意味「有問題」？否則無理由會定8歲？」他又指以往進入桌球館的規定嚴格必定有其原因，認為政府不能單以「攞咗獎」為由即放寬限制，要求政府證明現時的桌球館環境、罪案等已有改善。

文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖坦言，個人對取消年齡限制持開放態度，不過在兒童事務委員會商討後，有意見認為仍須保留年齡限制，「鼓勵小朋友不要太夜睡」，故最終定下八歲限制取得平衡，放寬同時亦令關注修例的市民安心。不過黃智祖就未能提供有關桌球館的犯罪率數據，但他強調曾向保安局諮詢，「倘桌球館是犯罪溫床，相信保安局不會容許」。

選委界立法會議陳仲尼則指，有家長向他反映不是擔心桌球館容易發生罪案，而是擔心桌球館的氣氛、使用者不適合幼童，詢問局方會否多做調查，甚至增加巡查次數讓家長放心。黃智祖表示，以往都有不定期巡查桌球館，未有發現嚴重違規，承諾未來會加強巡查，確保放寬達到推廣運動發展的目標。

選委界立法會議員何敬康同意放寬限制有助培育下一代成為桌球精英，不過他指最近曾到桌球室參觀，形容場地「煙霧離漫」，認為環境不適合一家大細進入，詢問當局有何對策協助改善桌球館形象？康樂及文化事務署副署長徐曉露表示，發牌制度已就桌球館經營環境有一定規管，未來會加強巡查，又指相信放寬限制後，市場會自行調節，經營適合一家大細的桌球館。