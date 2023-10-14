三隧分流︱小巴業界批紅隧加價離地　　林世雄︰新收費合理

政府年底實施三隧分流第二階段「不同時段不同收費」方案，運輸及物流局局長林世雄指，首階段的633固定收費是中途方案，分流效果與當局初時評估差不多。他期望第二階段透過分時段收費，紓緩繁忙時間交通擠塞問題，預料市民需要時間適應，當局會在分時段收費後公佈首2周數據，之後每半年進行檢討。



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小巴等商用車隧道費全日劃一收50元，小巴業界不滿紅隧費增幅較現時的10元多達4倍。林世雄出席一個電台節目時指，小巴隧道費近40年前無調整過，以往走西隧收85元，認為三條隧道劃一50元的幅度合理。

他指出，目前已有很多小巴會視乎擠塞情況，決定是否改行其他隧道，隧道費未必是唯一考慮標準，相信小巴業界都會因應交通情況彈性調整路綫，又指繁忙時間交通暢通，小巴能多走一轉車，對生意亦有幫助。

運輸及物流局局長林世雄指，預計需時數月清理箕灣耀興道的巨石。(資料圖片）

耀興道仍封閉 斜坡復修清石需時 料需數月完成

上月初世紀暴雨襲港，多區發生山泥傾瀉，其中筲箕灣耀興道最為嚴重，有巨石阻擋住全部行車線，而因山泥傾瀉被封閉部份路段，至今仍未開放。

林世雄指，解封路對附近居民造成不便，但山坡距離馬路和附近大廈很近，局方要分工序清理，包括在地面加一至兩道加護欄，以防從山坡跌落的碎石；開路上山清理石塊再穩固山坡，之後才考慮開放封閉路段。

林世雄續指，清理和鞏固工作要兼顧工作人員的安全，山坡是天然斜坡，條件不理想，預計仍需要數個月時間處理。