颱風小犬｜耀興道山泥傾瀉未清理　當局放已灌漿油桶擋滾落大石

文台今日（6日）下午5時40分改發3號風球，預測明日（7日）起一連三日有狂風驟雨，雨勢有時頗大。筲箕灣耀興道在9月初的世紀暴雨中的山泥傾瀉，今日（6日）現場所見，行車線上墜下的大石、山泥及樹木等仍未清理，只要抬頭便可見數塊巨石仍在斜坡頂上，有行山人士經山徑近距離觀賞奇景。



立法會議員梁熙表示，當局已制定短中長的方案，首先已安排小組及安裝感應器，以隨時疏導水浸區域，其後將清理山坡的巨石再噴漿鞏固，最後再作長遠的穩固工程。他透露當局今日已放置貨櫃箱、車胎及已灌漿的油桶，以承托巨石滾落，「有嘢跌落嚟會頂住。」



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現場仍圍封 斜坡頂上有數塊巨石

筲箕灣耀東邨耀興道上月初因山泥傾瀉被封閉部份路段，至今仍未開放。今早所見，該路段水馬及危險警告帶圍封。路旁亦停泊了一輛工程車，並有數名路政署職員在巡視，禁止路人進入封鎖區域。

惟從外圍觀察，可看到路上佈滿倒塌的巨石、山泥、枯枝及斷木等，路邊被塌樹壓歪的咪錶亦未修復。甚至抬頭便清晰可見，有數塊巨石停留在斜坡頂上，看似可能隨時滾落。

行山人士經隱世山徑行近賞巨石奇景

雖然行人及車輛不可進入地面路段，但卻有隱世山徑可近距離直擊山泥傾瀉現場。在短短10分鐘內，便有數名行山人士，走至受影響山坡後再調頭。

立法會議員梁熙。（資料圖片／林靄怡攝）

短期先安裝感應器監察山川受堵塞

梁熙表示，昨日已與政府開會了解情況，得知當局已制定短中長的預防及修復方案。短期方面，當局已安排逾70個小組，在高風險的水浸區域候命，若發現需要疏導的情況，便會隨時出動。他解釋，山泥傾瀉的原因在於山川受堵塞，以致雨水湧出山坡，因此當局已安裝感應器，當得知山川再受堵塞時，便可即時處理情況。

梁熙續指，當局中期計劃以岩釘等方法，先鞏固斜坡頂上的巨石，並以化學爆破變為細小的碎石，由機器掃至地面清理後，再噴漿鞏固。至於長期方面，則為相關斜坡再作穩固工程。

貨櫃箱、車胎及灌漿油桶承托滾落巨石

此外，今早所見的相關政府職員，原來正為颱風吹襲做準備。梁熙透露，當局今日已在馬路上放置貨櫃箱、車胎及已灌漿的油桶，以承托滾落巨石，「有嘢跌落嚟會頂住。」他強調，由於山坡與民居相距甚遠，巨石不會掉落至民居，稱居民得悉措施後感到安心。

▼9月8日 李家超巡視筲箕灣耀東邨山泥傾瀉現場▼

