區議會選舉｜民主派稱不識三會委員　麥美娟︰攞嚟講、偽命題

區議會選舉提名期下周展開，地區直選和地區委員會界別選舉參選人必須先取得區內「三會」提名，有民主派人士表示爭取提名有困難。民政及青年事務局局長麥美娟昨日表示，有人自稱長期服務地區，卻不認識「三會」委員，形容是個「攞嚟講」的偽命題。



麥美娟稱，有人長期服務社區，但稱不認識「三會」委員，是匪夷所思。（資料圖片/余俊亮攝）

麥美娟接受《文匯報》專訪時指，做過區議員的人都知道，「三會」在地區有很長的歷史，多數委員包括學校校長，社福機構負責人，區內業主立案法團主席、委員，或長期從事地區服務的組織成員等。麥美娟認為，有人說自己做了好久地區服務，但不認識「三會」委員，她感到匪夷所思。

有委員是校長 沒電話可到學校找他

她舉例，有些「三會」成員就是該區學校的校長，如果沒有對方電話，可以往學校找他，質疑是否真的很困難。她又提到，最近聽到一名做過立法會議員的資深區議員說，做了幾十年社區，「一個『三會』成員都不認識」。她查閱他所在九龍區的資料，「不要騙我啦」，有些「三會」成員是校長、有些是街坊會主席、有社福機構代表、有業主立案法團主席，質疑該議員在區內做了那麼多年都不認識，「怪不得現在無得做議員，原來自己在做區的時候，連這些紮根在社區那麼多年的人都不認識」。