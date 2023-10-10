區議會選舉｜李家超：已協助接觸三會　選舉工程要靠個人努力

作為區議會選舉提名人的地區「三會」選民名冊昨日（9日）發表，惟名冊只供特定人士查閱。特首李家超今早（10日）回應會否公開三會成員資料時說，民政事務署會轉介參選人聯絡三會成員的要求，現已有近百宗轉介，直言：「制度上亦已幫助咗他們有接觸嘅機會」，強調這是選舉工程，參選人須靠個人努力取得提名票。



特首李家超今早（10日）出席行會前被問到會否公開三會成員資料時說，民政事務署已表示會協助參選人轉介聯絡三會成員的要求，直言：「制度上亦已幫助咗他們有接觸嘅機會」。（梁鵬威攝）

李家超表示，三會成員名單是公開的，任何參與過選舉的人士都知道，要自己作出努力才能爭取提名人士的提名票，而三會秘書處，即民政事務署亦公開表示，該署會將希望聯絡三會人士的要求轉介予三會成員，稱已完成近百宗轉介。

李家超說，侯選人要靠個人努力令三會成員覺得值得給予提名票，強調三會成員是否願意給予提名票屬個人決定。他又指，制度上已提供候選人接觸三會成員的機會，重申「這是選舉工程，候選人須靠個人努力」。

選舉事務處昨日（9日）發表地區委員會界別選民名冊，名冊載有2,533名選民資料，來自全港18區的分區委員會、地區撲滅罪行委員會或地區防火委員會委員，並且是地方選區選民。名冊只供獲有效提名的候選人、符合指明要求的團體或組織，及登記於政府新聞處新聞發布系統的傳媒查閱。另外，名冊只會顯示選民姓名的第一個中文字或英文第一個單字、登記住址和所屬界別分組。