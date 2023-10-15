疫後增長動力不足　陳茂波：全球經濟復蘇較預期慢料挑戰重重

財政司司長陳茂波將會出席第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，他說香港將繼續發揮好一國兩制的獨特優勢和功能，推動更多的溝通和交流，以優勢互補聯動發展。



陳茂波上周以中國代表團成員身分在摩洛哥馬拉喀什出席國基會及世銀集團年會。（陳茂波網誌相片）

陳茂波在網誌表示，國家是國際貨幣基金組織及世界銀行集團的重要成員國，一直積極促進多邊合作。而在共建一帶一路倡議十周年，北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，是最高級別的國際盛事，他將隨行政長官率領的香港代表團到北京參與，香港將繼續發揮好一國兩制的獨特優勢和功能，推動更多的溝通和交流。

陳茂波在會議期間跟國基會副總裁李波會面。（陳茂波網誌相片）

陳茂波：全球經濟復蘇較預期慢料挑戰重重

陳茂波又在網誌提到，上星期在摩洛哥馬拉喀什出席國際貨幣基金組織及世界銀行集團年會，這次年會匯聚了各地財長和發展部門首長、各國央行行長、大企業和金融機構管理層，以及學界代表。他說，全球經濟復蘇較預期慢，亦不均衡，預期更挑戰重重，是今次年會各國關注焦點。多個地區疫後增長動力不足，地緣政治衝突升溫、高通脹持續等，繼續困擾全球經濟前景。不少與會代表更擔心，高利率環境會維持更長時間。一項研究亦指出，一些國家倡導的逆全球化、供應鏈重置或友岸外包甚至回流等，將進一步拖慢全球本已疲弱的復蘇步伐。

陳茂波與世銀集團常務副行長兼首席行政官楊少林會面。（陳茂波網誌相片）

陳茂波說，會議期間分別會見了國基會和世銀的高層代表，以及一些其他國家的央行行長和國際金融機構的高層。與會代表都認為，香港作為國際金融中心，綠色金融的發展在區域中已有領前優勢，在綠色融資、標準制定、項目認證和人才培訓等方面，同樣可以作出積極貢獻。他已邀請他們出席明年初在本港舉行的綠色科技周和綠色金融周，屆時香港將匯聚全球綠色相關行業的精英，有望促成更多綠色資金和項目的對接，開啟更多綠色發展合作的可能性。