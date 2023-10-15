李家超明赴北京一帶一路論壇　稱期待向國際展示香港各方面優勢

行政長官李家超明日前往北京參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。李家超說，期待向國際社會更好展示香港各方面的優勢，充分顯示香港全面助力國家共建「一帶一路」工作。



李家超將率領70人代表團參與論壇，他接受中通社訪問時表示，在一國兩制下，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，不單在國際項目投融資，更在離岸人民幣業務、專業服務支援和經貿及人文交流合作等各方面，與共建「一帶一路」國家和地區共同發揮互惠共贏的作用。

香港能為一帶一路項目提供專業服務

他表示，香港匯聚了多元化橫跨不同專業的服務提供者，不單能為企業提供一帶一路項目所需的高素質專業服務，亦提供由金融投資、會計、風險管理、法律及爭議解決、知識產權保護、以至建築及工程、規劃等的一站式方案，同時業內人才濟濟，又熟悉國際市場規則，為一帶一路商質量發展提供有力支撐。

促成四宗保險相連證券以巨災債劵在港發行

李家超舉例說，保險業監管局於2018年12月成立一帶一路保險交流促進平台（BRIEF），現時已有43間國際及內地的保險公司和行業協會加入，包括再保險公司和保險公估機構，為一帶一路項目風險管理作出貢獻；特區政府亦配合業界需要，在2021年3月修訂相關法例，便利在香港發行保險相連證券，又於2021年5月推出為期兩年的保險相連證券資助先導計劃，至今促成了四宗保險相連證券以巨災債劵在港發行，涉及總金額達5.6億美元。

政府訪中東積極推動一帶一路倡議

他說特區政府積極推動一帶一路倡議，自今年全面通關以來，率領香港特區代表團出訪中東和東盟三個成員國，開拓合作空間。李家超以中東外訪團到過的一間顧問公司為例，指出這間公司早於1874年正式在香港註冊為設計顧問公司，以香港為總部；目前在全球多地設有辦事處，並參與不少一帶一路項目，包括卡塔爾多哈的AL SHAQAB馬術學院、卡塔爾的多哈政府大樓、巴林的ISA體育城表演場館等，充分體現香港專業服務走在一帶一路的「前緣」。