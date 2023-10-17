區議會選舉｜廉署舉辦簡介會、快閃活動　宣傳廉潔選舉

區議會選舉今日（17日）開始報名，廉政公署展開「守法規 重廉潔」教育及宣傳活動，加強選舉持份者對選舉法例的認識。



廉署廉潔選舉事務統籌李婉芝表示，廉署會一如以往為各選舉持份者，包括候選人、助選人員和選民安排法例簡介會，提醒他們要守法循規，協力維護選舉廉潔公正。

李婉芝表示：「廉署已主動聯絡政黨及政治團體安排法例簡介會，提醒有意參選人士進行選舉工程時須留意的地方；廉署人員已出席超過100場分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會(「三會」)會議，向委員講解《選舉(舞弊及非法行為)條例》的規定。」

至於市民方面，廉署在港島、九龍及新界舉行3場簡介會，供地區團體、樓宇管理組織及市民參加。廉署會加強大專生宣傳，包括在學生防貪講座中加入廉潔選舉內容等。亦會為超過3萬名票站人員舉辦講座，提高他們對投票和點票程序涉及的貪污風險及選舉相關罪行的警覺。

廉署在全港舉行「快閃宣傳活動」，向市民宣傳廉潔選舉信息。（廉政公署）

李婉芝提醒，在選舉期間公開煽惑他人不投票或投無效票，包括在互聯網上發布相關內容，即屬非法行為。她說，廉署會嚴正執法，打擊任何操控或破壞選舉的行為，亦呼籲市民不要參與不法呼籲或轉載相關內容。

廉署在投票日前，將於全港超過100個地點舉辦快閃宣傳，透過互動遊戲加強市民對相關法例的認識及明白廉潔選舉的重要。此外，廉署亦已推出專題網頁，讓公眾瀏覽相關資訊。