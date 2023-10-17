區議會選舉｜民建聯首日報名近半上屆落選　陳克勤：說明永不停步

區議會選舉提名期今日（17日）展開，民建聯港島及離島地方選區參選人到海港政府大樓報名。對於民建聯派出的參選人一半曾在2019年區議會選舉中落敗，主席陳克勤稱選戰總有贏有輸，說明地區服務永不停步，落敗依然在社區服務。



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民建聯在港島區及離島區派出9名參選人，包括中西區中區施永泰、中西區西區劉天正、灣仔區穆家駿、東區太北區丁江浩、東區康灣李清霞、東區柴灣植潔鈴、南區東南林浩瑋、南區西北張偉楠、離島區葉培基。

近半參選人2019年曾落敗 陳克勤：說明服務永不停步

民建聯主席陳克勤指，今次是完善地區治理後第一次區議會選舉，有很大期望。他指2019年區議會被「攬炒派」佔領及停止運作，很多民生議題無法解決，雖當時面對挑戰很多人落選，但沒有離開社區，繼續為市民服務。

被問到有指民建聯參選名單中，近一半人曾在2019年區議會選舉中落敗。陳克勤指，說明地區服務永不停步，落敗仍在社區服務，冀承傳優良傳統在未來繼續服務。他又稱，要打好每一場選戰，但選戰總有贏有輸。

民建聯港島及離島地方選區參選人10月17日報名參加區議會選舉。（廖雁雄攝）

稱取提名過程順利 沒聽到有人取不到三會提名

對於有人指未能順利取得提名，陳克勤稱，爭取提名順利，沒有聽到民建聯有人取不到提名，認為堅定愛國者會得到三會支持。

區選夜繽紛令市民忘投票？陳克勤：支持鼓勵投票活動

至於政制及內地事務局局長曾國衞表示推出區選夜繽紛，會否反而令市民忘記投票？陳克勤指，無論在電視上、媒體上宣傳，各式各樣鼓勵市民投票的活動都應該支持。

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