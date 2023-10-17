區議會選舉｜首日接獲88份提名　黃大仙兩區各4人爭兩席

區議會選舉今日（17日）首日開始報名，到10月30日結束。選舉主任今日共收到88份提名。



選舉主任今日收到61份地方直選的提名，以及27份地區委員會「三會」界別互選的提名，合共88份提名。舉事務處提醒候選人，由於選舉主任辦事處地方有限，每名候選人只可以由1名隨行人士陪同遞交提名表格。

根據區議會選舉網站，中西區直選提名有：（中區）民建聯施永泰，（西區）民建聯劉天正，無申報無政治聯繫李楚婷。地區委員會界別提名有：民建聯楊開永、民建聯張嘉恩、民建聯楊學明。

東區直選提名有：（康灣）工聯會吳清清、民建聯李清霞，（柴灣）工聯會何毅淦、民建聯植潔鈴。地區委員會界別提名有：工聯會林嘉良。

九龍城區直選提名有：（九龍城北）無申報無政治聯繫林博、工聯會鄧巧彤、民建聯關浩洋。（九龍城南）經民聯李超宇、民建聯吳寶強、香港新方向馬志恆。

觀塘區直選提名有：（觀塘東南）公屋聯會龐智笙、民建聯陳嘉文、工聯會簡銘東。（觀塘中）民建聯柯創盛、獨立候選人馬軼超。（觀塘北）無申報無政治聯繫符碧珍、民建聯張培剛。（觀塘西）民建聯譚肇卓、工聯會李嘉恒。

深水埗區直選提名有：（深水埗西）西九新動力、香港經濟民生聯盟黃永威。

南區直選提名有：（南區東南）民建聯林浩瑋。（南區西北）民建聯張偉楠。

灣仔區直選提名有：（灣仔）民建聯穆家駿。地區委員會界別提名有：自由黨林偉文、無申報無政治聯繫李文龍、獨立候選人莫繡安。

黃大仙區直選提名有：（黃大仙東）無申報無政治聯繫莫嘉傑、民建聯越毅強、香港新方向蘇靖然、工聯會譚美普。（黃大仙西）無申報無政治聯繫楊諾軒、民建聯潘卓斌、香港新方向黃樂妍、工聯會李忠澤。地區委員會界別提名有：民建聯黎榮浩、民建聯黃國恩、民建聯袁國強、工聯會莫健榮。

油尖旺區直選提名有：（油尖旺南）民建聯葉傲冬、無申報無政治聯繫關煒曦。（油尖旺北）工聯會黎懿霆、民建聯李家軒、經民聯李思敏。

離島區直選提名有：（離島）民建聯葉培基。

葵青區直選提名有：（青衣）工聯會彭熠銘。（葵涌東）工聯會周潔莹。（葵涌西）工聯會陳安妮。地區委員會界別提名有：工聯會李偉樂。

西貢區直選提名有：（西貢及坑口）專業動力方國珊、民建聯邱浩麟。（將軍澳南）專業動力李思朗、民建聯施彬彬。（將軍澳北）專業動力陸秀貞、民建聯温啟明。

沙田區地區委員會界別提名有：民建聯、新界鄉議局莫熹雯、無申報無政治聯繫劉德榮、無申報無政治聯繫梁振邦。

大埔區直選提名有：（大埔南）民建聯黃碧嬌。（大埔北）民建聯胡綽謙。地區委員會界別提名有：無申報無政治聯繫陳笑權、無申報無政治聯繫余智榮、經民聯李華光、民建聯梅少峰、民建聯羅志平、民建聯李文傑、民建聯黃偉憧、民建聯葉俊傑。

荃灣區直選提名有：（荃灣西北）民建聯黃啟進、工聯會葛兆源。（荃灣東南）公屋聯會馮卓森、工聯會夏泳迦、民建聯伍俊瑜。

屯門區直選提名有：（屯門東）工聯會馮沛賢。（屯門西）無申報無政治聯繫鄧德成、工聯會徐帆。地區委員會界別提名有：工聯會陳文偉、工聯會羅敏霞。

元朗區直選提名有：（元朗市中心）無申報無政治聯繫施駿興，（天水圍北）工聯會姚國威。地區委員會界別提名有：無申報無政治聯繫黃元弟、無申報無政治聯繫何曉雯。

獲提名人士的資料，將上載到選舉網站。