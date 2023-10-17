區議會選舉｜自由黨7人參選　宋芝齡否認空降：男友分手都在灣仔

自由黨今日（17日）公布區議會參選人名單，派出7人參選，其中4人參與地區直選，包括灣仔區的藝人宋芝齡，她被問到是否空降灣仔區，她表示在香港土生土長，無論成長、做生意都在灣仔，甚至與男朋友分手亦是在灣仔，自己亦是灣仔西分區委員會委員，已經服務多年。



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僅派7人參選 稱因選區變大

自由黨７人參選名單，包括地區直選的出戰東區太北選區的阮建中、南區東南選區的梁進、灣仔區的宋芝齡、中西區中區馮家亮。以及3人出選地委會界別，分別是灣仔區的林偉文、東區曾卓兒、深水埗區陳建業。

不過民建聯及工聯會分別派出122人及46人參選，自由黨被問到為何僅派7人參選，是否人才不足？黨魁張宇人稱，區議會要加強工作，才找到更多與自由黨理念相同的人加入。自由黨主席邵家輝表示，現時區議會改制後，每個選區等於以往約10倍，今次港島派出4人參選，已經等同以往派出40人。邵又稱，大黨固然選舉中有優勢，但「兄弟各自爬山就各自努力」。

自由黨10月17日公布派7人參選區議會選舉。（林靄怡攝）

被指空降灣仔區 宋芝齡：成長、與男友分手都在灣仔

出選灣仔區直選的藝人宋芝齡，被問到是否空降、作為中韓混血兒的她又會否以韓文宣傳政綱，她表示自己是土生土長的香港人，無論成長、做生意都在灣仔，甚至與男朋友分手亦是在灣仔，只是父母國籍不同。至於韓文介紹方面，她只是說會在娛樂版採訪再做。她又稱，其實一直在區內的慈善團體服務香港，強調自己持有「三粒星香港居民身份證」，屬中國香港，並表示自己持有香港特區護照，從沒持有韓國護照，笑言「因為要交稅」。

自由黨10月17日公布派7人參選區議會選舉。（林靄怡攝）

邀緋聞男友安德尊助選谷投票率？ 自由黨：將來檢視

「立會好聲音」早前被剎停，作為籌辦組織「藍星行動」第一副主席的宋芝齡，被問到日後會否仍籌辦娛樂活動，邵家輝代為回答，說令市民開心都是使命，文娛活動會不斷舉行，但需要在合適時間舉辦。被問及會否邀請緋聞男友「大王」安德尊助選「谷高投票率」，邵表示策略有待將來再檢視。

現任自由黨九龍城區議會主席何顯明則不會參選，邵家輝指年紀問題，以及何顯明有自己考量。

▼自由黨出選名單▼

地區直選

東區太北選區：阮建中

南區東南選區：梁進

灣仔選區：宋芝齡

中西區中區：馮家亮

地區委員會界別

灣仔區：林偉文

東區：曾卓兒

深水埗區：陳建業