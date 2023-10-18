商用車泊車不足　易志明促酌情減抄牌　林世雄：要考慮道路安全

有立法會議員關注商用車輛停車位不足，而政府又未能提出即時解決方案，求運輸及物流局向警方提出，在不阻交通情況下酌情處理，減少對商用車抄牌。



議員關注本港缺乏商用車泊車位。（資料圖片）

自由黨航運交通界議員易志明今日（18日）在立法會提出口頭質詢，指政府增加商用車輛泊車位的進度緩慢。截至本年2月，全港泊車位與領有牌照車輛數目的比例為1.01，而商用車輛泊車位與領有商用車輛牌照車輛數目的比例則為0.64。

運輸及物流局局長林世雄回應表示，商用車提供客貨運輸，在各行各業以至整體經濟方面，擔當重要的角色，政府會盡量配合商用車的泊車需求，並就泊車位供應一直推展一系列的短中長期措施，但亦受到一系列因素影響。

林指，由2021年6月到今年6月，商用車輛泊車位有所增加，包括1500個貨車泊車位，總數達4萬多個；增加400個旅遊巴或非專營巴士泊車位，總數到近4700個。他稱，本港土地資源珍貴，需要考慮土地用途的優次，而商用車輛的泊車位需求，受到多個因素影響，例如整體經濟的狀況、個別地區泊車位的供求、商用車作業模式、商用車司機居住及工作地點等，認為若要為商用車泊車位設立硬指標會欠缺彈性，亦都難以準確反映個別地區的情況。

易志明斥：施政失效 市民承擔惡果不公平

提出質詢的易志明對其回覆感到失望，指等同說政府做了很多事但沒有太多成效，政府會繼續努力的，卻又礙於種種的原因無法估計長期的供求情況，無法設立相關的績效指標。易續稱，目前香港登記車輛80多萬輛、商用車約20萬輛，在不阻交通的地方停車亦常遭炒牌，令到業界經營困難，影響香港長遠的整體競爭力，斥責政府施政失效，但惡果由市民承擔，極不公平。

易志明關注當局會否要求警方在不阻交通下酌情處理，直至政府解決泊車問題為止。但林世雄回覆稱，政府在進行交通執法時，道路安全是首要考慮點。