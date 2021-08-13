私家車泊車位比例跌至1.10　海盛路自動泊車再延至今年第四季啟用

本港泊車位短缺問題日漸嚴重，2010年至2020年的10年間，泊車位與私家車和客貨車比例由1.38跌至1.10。運輸署早前已宣布會開展7個自動泊車項目，署方向立法會交代泊車位進展時，透露荃灣海盛路的智能停車場再度延期啟用，料今年第4季才投入服務，而有3個項目未有預計落成日期，深水埗欽洲街項目為最早提出的自動泊車項目，暫時僅預計2023年上半年開展工程。



運輸署長羅淑佩早前接受《星島日報》訪問時表示，荃灣海盛路短租用地的智能停車場預計可在今年第三季啟用。惟最新的立法會文件透露，有關停車場啟用再度延期，預計至今年第四季才能正式投入服務。

荃灣海盛路的自動泊車項目由政府最早於2018年提出，同期宣布推動的深水埗欽洲街的地底自動泊車系統項目，更落成無期，文件中僅指出會在2023年上半年開展工程，過去曾有指興建工程需時3年。

運輸署早前亦物色在大埔白石角一幅短租用地安裝自動泊車系統，預計可在2022年下半年啟用。至於未來會否再有更多短租停車場採用類似系統，運輸署表示，會在吸取荃灣及大埔兩個項目的經驗後，考慮財務可行性、用地發展計劃等，在現有短租停車場招標時，研究有關系統的可行性。

運輸署表示，亦有就發放泊車位資訊、優化泊車位設施等改善泊車情況，會繼續在合適地點增加路旁泊車位，以滿足駕駛人士作短時間泊車的需求。

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另外，路政署亦有在道路維修及街景美化着手，署方交到立法會交通事務委員會的文件中表示，有在銅鑼灣、天水圍及粉嶺等的天橋或隧道以當區特色訂立設計主題。路政署表示，街景美化早於2017年開始，但當時3年間只為了約50條橋樑和行人隧道進行美化工作，但在2020年底起加速，在一年內為約200個道路構築物和約1萬支燈柱進行翻新及美化。