立法會通過「走塑」修例　明年4‧22首階段管制即棄塑膠產品

立法會通過《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，明年4月22日實施第一階段管制，禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀、膠叉、塑膠棉花棒、充氣打氣棒等，同時會禁止食肆向堂食顧客提供即棄膠杯和即棄塑膠食物容器。第二階段則會在2025年實施第2階段，全面禁止向堂食和外賣顧客提供塑膠餐具。



立法會通過修例逐衷取締膠餐具（資料圖片）

政府提出分兩階段管制9類即棄膠餐具，第一階段管制包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠及即棄膠餐具，例如攪拌棒、飲管、刀、叉等，及禁止向堂食顧客提供任何即棄膠餐具；第二階段，各類即棄餐具全面無塑膠。

政府分階段取締塑膠餐具（政府新聞處）

除餐具外，修例亦管制一系列即棄塑膠產品的製造、銷售和供應，同樣分兩個階段實施。第一階段包括禁止銷售和供應在市場上已有成熟替代品或並非生活必需的即棄塑膠產品；禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品和在房間內免費供應即棄膠樽裝水；及禁止製造、銷售和供應氧化式可分解塑膠產品。

政府同時管制一系列塑膠產品（政府新聞處）

環境及生態局長謝展寰表示，當局會以風險為本原則執法，執法人員會檢查零售點及餐飲處所等是否符合法例要求，法例生效首兩個月，除了嚴重個案，執法人員以勸喻及警告為主。法例生效後兩個月，當局會主力打擊違法黑點，制定執法行動。

多名議員支持修例。民建聯鄭泳舜表示，塑膠需要過百年時間才能分解，亦會影響海洋生態，希望政府在通過法例後多作解說。

旅遊界議員姚柏良，草案禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品，例如膠柄牙刷、膠梳等，亦不能免費供應膠樽裝水，業界雖然支持「走塑」，但仍未做好準備，亦未找到替代品，例如玻璃樽裝水太貴，難以取代樽裝水。他建議政府在明年暑假旺季後才實施新措施，並要多作宣傳，以免旅客誤會酒店濫收費用。

張宇人：草案對飲食業界影響大

身兼行會成員的飲食界議員張宇人表示，由於垃圾徵費將於明年4月1日起實施，如果同時管制即棄塑膠，會令業界難以適應，希望當局在不早於5月1日、不遲於6月30日實施草案。他強調，草案對飲食業的影響很大，業界需要時間做好準備。

謝展寰回應時表示，當局有為業界設立準備期，自3月提交條例草案後，當局一直與業界保持聯絡，提醒業界要作準備。

謝展寰又說，修例是順應全球大趨勢，並標誌香港「走塑」步伐踏入一個新里程碑，政府計劃在修例獲通過後6個月，即明年4月22日「世界地球日」實施首階段管制，第二階段暫訂在2025年落實，呼籲業界為相關管制早作準備，共建『走塑』文化。