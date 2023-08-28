餐具禁膠｜學者指非塑膠餐具亦難回收　黃傑龍：終極答案應是自備

【餐具禁膠系列三之二：即棄代替品非最終答案】走塑年底便「殺到埋身」，為協助業界及市民盡早使用較環保的非塑膠物料製成的餐具取代即棄塑膠餐具，環保署委聘香港品質保證局設立「綠色餐具平台」資訊網站。不過，本地重用餐具租用服務的資料，卻沒有於平台完整載列。



本港最快於半年之內禁止餐飲處所向顧客提供塑膠餐具及發泡膠餐盒，修例草案並不包括支持可重用餐具發展的方案，只提及紙、軟木、植物纖維等非塑膠物料製造的即棄餐具市場近年發展迅速，價格與傳統即棄膠餐具相若，當前應是合適時機管制即棄膠餐具。



香港浸會大學環境及公共衛生管理理學碩士課程主任鍾姍姍指，由紙、木製成的重用餐具，同樣耗費能源，重量甚至比塑膠更重，一樣難以回收，並強調回收再造，並非「最終目標」。稻苗飲食專業學會、環境運動委員會主席黃傑龍則指，終極答案是希望鼓勵大家自備餐具，而應用重用餐盒，本港仍是遙遙長路，除非政府統領全港企業，共同共識通用的重用餐盒，統一收集及清潔，否則餐廳只會因為營運成本而卻步。



系列之三會在明天（29日）上網，敬請留意。



「綠色餐具平台」詳列大量由竹、蔗渣、木、紙及植物纖維所製成的進食用具及食物容器資訊，為餐廳提供塑膠即棄餐具以外的其他選擇。然而，浸大環境及公共衞生管理理學碩士課程主任鍾姍姍指，塑膠密度（density）較低，以都市固體廢物而言，木和紙造成的垃圾重量比膠更高。

她續指，以非塑膠物料製成餐具，同樣耗費能源，「投入咗個能源，用咗能源就將佢抌落堆填區，無論係邊一種材料，都係無助於而家係（cope with climate change）㗎」。儘管市面部份即棄餐具聲稱可回收，但她強調，「回收再造唔係最高嘅目標」，雖然塑膠難以處理，但被污染的木，同樣難以處理，一樣沒有回收途徑。

香港浸會大學環境及公共衛生管理理學碩士課程主任鍾姍姍。（資料圖片）

佢想衞生（hygenic），佢咪諗住即棄衞生囉，即棄之所以衞生，就係因為你保存得衞生啫，但係你係咪真係保存得衞生，我都唔夠膽講。 浸大環境及公共衞生管理理學碩士課程主任鍾姍姍

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，市面普遍以紙或木製造的即棄餐具成本，比即棄膠餐具貴一倍，等同餐廳長期營運成本上升一倍。至於引入可重用餐具，餐廳需要以收取按金來確保歸還率，則會增加行政成本，令餐廳運作的速度大減，「如果你係快餐店，快餐都變慢餐」。

黃傑龍身兼環境運動委員會主席，過去購買外賣亦會主動提出不需要即棄餐具。他說，自己試過很多次已表明不需要即棄餐具，但仍收到，估計由於餐廳運作的問題，職員一早已經將即棄餐具放進外賣袋。

他表示，目前大部份餐廳仍是自動為客人提供即棄餐具，既然修例之後會令即棄餐具的成本上升，他建議餐廳於顧客要求之下才提供即棄餐具，甚至向顧客收取即棄餐具的費用，「客人諗過有佢至要，就唔好話係咪都要咗先。有啲客人係係咪都要咗先，要咗都掉。」

稻苗飲食專業學會、環境運動委員會主席黃傑龍。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

呢啲我覺得都係要大家一日行多一步。今年嗰個社會嘅氣氛仲係大部份人都要嘅時候，咁餐廳基於個運作嘅速度，咪係咪都掉咗入去先囉，反正九成人要嘅，如果個個去問要唔要，實在太花時間。但係如果大家一人肯行多一步，大家個社會普遍都係話唔要嘅，咁餐廳個運作模式就有機會改變，就唔掉入去。 叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍

黃傑龍形容，全香港食肆均使用重用餐盒是他的夢想，但要實現如此願景則相當困難。他指出，重用餐盒或令餐廳成本增加，食品價格因而推升，從而令餐廳欠缺競爭力。市民寧願光顧價格更為便宜的餐廳，造成「劣幣驅逐良幣」的現象，「要真係令到成件事係全香港一齊做，達到一個有規模地，真係我哋唔再浪費呢啲即棄餐盒呢，我覺得仲係遙遙長路。」

「除非係成個香港有個好大規模嘅運動，大規模到係全香港嘅食肆去共識一啲香港共用，即係一個標準嘅外賣盒出嚟。」他指，此類重用餐盒應於餐廳的廚房或企業的中央工場全面應用，製作食品的時候已直接使用此重用餐盒盛載食物。顧客使用重用餐盒之後，則可於任何一間食肆或商場設置的回收機歸還，並可透過八達通取得兩元按金，統一收集並且清潔，再好發還至其他食肆，由食肆負擔部份費用，「咁有邊個人有咁嘅財力同魄力可以統領到全香港一齊咁做呢，可能除咗政府，都冇乜邊個有咁嘅能力㗎喇。」

即棄塑膠資訊平台第四季推出

環保署回覆查詢表示，為鼓勵市民使用可重用餐具，委聘香港品質保證局推出的網上 「綠色餐具平台」亦加入了一些有關餐具租賃清潔服務等綠色服務的資訊，方便市民參考。記者翻查網站，相關資訊需要從平台的「資源中心」，另外連接政府的「香港減廢網站」才可找得到。署方稱，未來會繼續優化網站設計及豐富內容，以提供更多相關資訊予市民以配合管制計劃的實施。

此外，環保署表示，另已委聘品質保證局設立「即棄塑膠資訊平台」，現於籌備階段，預計平台將於今年第四季推出。平台將介紹管制計劃的內容，提供業界指引、教育短片及宣傳海報，以便業界及市民了解相關條例的要求及管制詳情。為讓市民可以更好地掌握市場所提供的不同選擇，平台將分享受管制即棄塑膠產品的各種替代品，並會介紹其特性和優劣等。