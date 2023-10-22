陳茂波：一帶一路成果和機遇屬於世界　列香港5大助力優勢

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上周於北京舉行，國家主席習近平就此提出八項行動，有份出席論壇的財政司司長陳茂波撰文指，共建「一帶一路」雖源自中國，成果和機遇卻屬於世界。



他又說明了香港的五大優勢，當中包括航運、金融等專業服務、綠色發展、文化、以及保障制度，指香港作為「一帶一路」的積極參與者、貢獻者和受益者，將為倡議的更高質量發展作出更大貢獻。



陳茂波上周四在北京見證香港金融管理局與絲路基金簽訂共建「一帶一路」投資平台合作框架協議。（網誌圖片）

陳茂波表示，習近平就高質量共建「一帶一路」提出的八項行動，為倡議開啟了新階段，為其未來的更高質量、更高水平發展提供了清晰指引、提出了更高的內涵要求，同時為全球經濟復蘇和長遠發展注入更大的信心和動力。

他指，香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，是共建「一帶一路」倡議的積極參與者、貢獻者和受益者，列舉出香港五大優勢，寄語香港應作出更大的貢獻。

陳茂波列香港五大優勢助力一帶一路發展

在構建更立體互聯互通網絡方面，陳茂波指香港擁有廣闊和頻密的國際航班網絡和運作高效的機場，即使在疫情期間，香港的空運貨運量仍保持全球第一，預期年底前可達疫情前80%水平，明年將可全面恢復。到三跑系統全面啟用後，跑道運力將提升50%，到2035年將達到每年處理1.2億人次旅客及1,000萬公噸貨物的目標，這都可助力「空中絲路」網絡的構建。

開展務實合作、推動更高質量基礎建設方面，陳茂波指香港作為國家的國際金融中心，匯聚海內外資金、頂級的金融機構和人才，都可為不同的項目，無論是大型的標誌性工程或「小而美」的民生專案，提供豐富多元的籌融資渠道。

另外，陳茂波指香港為綠色金融中心、擁有多元文化特質及設完善的國際合作機制，均有助推動一帶一路促進綠色發展和科技創新、建立「民心相通」，以及促進各方的交流和互相理解起到更積極作用。