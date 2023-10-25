區議會選舉｜新民黨否決給予提名　田北辰：研究施政報告無時間睇

新民黨黨團經討論後，未能向田北辰任召集人的實政圓桌提供地區「三會」的提名。換言之，尚未獲地區「三會」成員提名的4名實政圓桌參選人，能否成功「入閘」參選區議會選舉成疑。《香港01》正向田北辰查詢回應。



新民黨未能向實政圓桌提供「三會」提名（新民黨Fb圖片）

新民黨指「三會」成員不願給予提名

新民黨在社交平台發文指，有關實政圓桌四位成員希望取得新民黨「三會」成員提名一事，新民黨在收到四位人士的資料後，經黨團討論，鑑於其中兩區新民黨沒有「三會」成員，及徵詢相關地區新民黨「三會」成員意願，他們表示不願意作出提名。因此，該黨未能提名實政圓桌四位成員參加區議會選舉。

田北辰回應指，今日特首發表《施政報告》頭等大事，到晚上還在研究，沒有時間看葉太的回應，「佢公開講咗啲嘢？係咪同我爭取到提名呢？咁就真係跌眼鏡喎」。

區議會選舉2023專頁

實政圓桌立法會議員田北辰表示，計劃派出5名成員出選區議會，當中4人仍未有任何提名。（文睿攝）

本身是新界西北直選立法會議員的田北辰，在屯門、元朗共有九間辦事處，原打算派出5名成員分別出戰元朗市中心、元朗鄉郊東、屯門東、屯門西，及屯門北。但5名參選人中，仍有4人未拿到提名票。他向《香港01》表示，作為當區的立法會議員，主要靠地區樁腳做地區服務，即使區議會派員參選，樁腳亦優先出選，部分有意參選者的地區工作經驗長達十年，又不是跨區空降參選，但都不獲「三會」成員提名，對此感到非常奇怪。

新民黨主席葉劉淑儀回應田北辰找提名難時表示可找她。（資料圖片/盧翊銘攝）

葉劉曾稱要提名可以：搵我哋 田北辰讚識大體

田北辰「公開投訴」後，作為新民黨主席的葉劉淑儀公布該黨參選名單時，也被問此事，身兼行會召集人的她當時明言：「田生（田北辰）可以嚟搵我哋，佢以前係我哋副主席，至於其他好多政黨話搵唔到提名，我覺得好奇怪。」

葉太此言一出，田北辰即大讚她識大體。不過，葉劉後來也補充指，已收到實政圓桌召集人田北辰提供的參選人資料，將召開黨團大會研究，「要數下喺屯門三會入面可以幫到佢幾多」。

兩次致電聯絡失敗 經秘書通知要經黨團決定

當田北辰日前應葉劉淑儀呼籲，聯絡新民黨索提名時，卻兩次未能成功聯絡到葉劉淑儀交談，其中一次葉劉淑儀有接聽，田北辰隨即打招呼「喂，Regina，我係Michael…」惟突然斷線。後來，秘書說葉劉淑儀正在開會，田北辰對此感到奇怪。

兩日後仍沒有獲葉劉淑儀親自回覆的田北辰，收到秘書通知可找副主席黎棟國，黎棟國請田北辰提交參選人的政綱等資料，說之後再由黨內部決定，田北辰說當下「打咗突」，主席葉劉淑儀都已經說可以找她幫忙，相信有能力才會邀請實政圓桌聯絡，認為應該「一早諗清楚先講」，如果成員不支持亦可以坦白說已經盡力了。

區議會選舉2023已報名參選人名單