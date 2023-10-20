區議會選舉｜新民黨29人出選　回應田北辰找提名難　葉劉：可搵我

新民黨今日（20日）公布參選名單，黨主席葉劉淑儀稱，今次派17人參與地方直選，12人參選地委會界別選舉，共29人，集中於港島及新界區，九龍區只派一人參選。。她表示，參選者主要是年輕人、學歷高、服務全心全意、愛國愛港。



被問到實政圓桌田北辰指5名參選人中，仍有4人未拿到提名票，身兼行會召集人的她明言：「田生（田北辰）可以嚟搵我哋，佢以前係我哋副主席，至於其他好多政黨話搵唔到提名，我覺得好奇怪。」



葉劉淑儀介紹29人參選名單，指新民黨今次派出17人參選地區直選，選區包括東區、灣仔、中區、西區、南區、屯門、沙田、大埔、北區、將軍澳、西貢、油尖旺；至於地區委員會選舉，參選人則有12人。參選人當大有一人為少數族裔，最年輕是22歲、最年長47歲，平均為37歲。

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出戰油尖旺印度裔白俊達 曾加入民主思路

代表新民黨出選油尖旺南選區的印度裔白俊達，曾加入民主思路。葉劉淑儀指，新民黨經營的地區包括港島、新界東、西，目前資源有限，有適合人才、資源都想在九龍發展，而油尖旺比較多少數族裔，都支持參選，兩人認識已久，入黨只是手續。

新民黨區選17名直選參選人

東區康灣林梓鴻

東區太北雷有得

東區柴灣周卓然

灣仔黃守東

中西區郭杰駿

西區吳家超

南區東南江卓姿

南區西北崔添偉

屯門北蘇嘉雯

沙田東姚嘉俊

沙田南林宇星

沙田北羅伊琳

大埔北劉文杰

北區紅花嶺孔永業

將軍澳北陳志豪

西貢及坑口甘佳璋

油尖旺南白俊達

新民黨12人地委會界別參選人



東區劉聖雪

南區黃雨程

離島區曾昭浴

屯門區甘文鋒

屯門區鄺珉樀

沙田區張柏源

沙田區夏劍琨

沙田區梁昊佳

沙田區梁家瑋

西貢區陳健浚

西貢區譚竹君

大埔區陳建君

主打年輕、高學歷 期望百分百勝選

葉劉淑儀稱，本次區議會選舉重要，是完善制度的三部曲。她表示2019年充滿暴力，部分議員打著民選旗號但沒有做事，甚至當選後牽涉刑事罪行，令人擔心。

葉劉淑儀指，素來都喜歡培養年輕人，派出的人選當然希望百分百勝出，不擔心會做「炮灰」，並表示在離島區會支持工聯會的參選人。

田北辰可以「嚟搵我哋㗎」 提名其他政黨持開態度

對於實政圓桌立法會議員田北辰早前指，旗下仍有4名成員未取得地區「三會」的提名。葉劉淑儀則指，「田北辰可以嚟搵我哋㗎，之前都係（新民黨）副主席」，又稱新民黨今日介紹的參選人都有把握取得提名，將會在明天報名。

至於提名民協、民主黨是否可行？葉劉淑儀指對於任何政黨政團提名，都要慎重研究候選人質素及軌跡，持開放的態度研究。

投票率方面，葉劉淑儀指當然愈高愈好，但指1982年推出地方選舉，都是30%左右的投票率，希望政府加大宣傳，呼籲所有選民都要積極投票。

今屆區議會舉舉報名情況，可留意以下專頁連結：

區議會選舉第三報名名單

第二日報名參選名單

首天報名情況