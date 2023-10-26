新民黨拒提名實政圓桌　田北辰：我太天真！　葉劉：無補充

新民黨前副主席、實政圓桌田北辰早前表示，該政團有意出選區議會人士未能成功獲得提名。及後新民黨主席葉劉淑儀稱可以幫忙，惟最後新民黨決定不給予提名票。



田北辰今日（26日）發文指，「我太天真，人係好難做到不計前嫌」，但表示近兩日有三會委員決定提名實政圓桌，認為只要委員願意聽取想法，都可能被誠意打動，會在提名期結束前繼續努力。



《香港01》記者今早亦向葉劉淑儀查詢，她指「我冇嘢補充」。



田北辰表示，雖然團隊左撲右撲尋覓提名，但結果都是「食檸檬」。（資料圖片/馮子健攝）

努力尋覓提名但多次「食檸檬」

田北辰以「路難行，繼續行。相信皇天不負有心人」為題，在社交媒體發文，表示深深認同特首李家超所講「票不會唾手可得」的說法。他和團隊用盡「洪荒之力」爭取市民提名、去信民政尋求三會成員聯絡、馬不停蹄左撲右撲尋覓提名，結果都係「食檸檬」。

田北辰：人係好難做到不計前嫌

至上周五（20日），葉劉淑儀表示「可以搵我幫手」，田北辰指當時團隊成員認為不太樂觀，葉劉「金口一開」應該不是兒戲，雖致電葉劉後斷線，但葉劉都有派副主席協助，惟最後通知「沒有票」、「不願意」，證明「我（田北辰）太天真，人係好難做到不計前嫌。」

被問到新民黨拒絕提名實政圓桌一事，葉劉淑儀表示沒有補充。（資料圖片/廖雁雄攝）

曾叩門但撲空 最近有三會願意提名

田北辰指，深知「票不會唾手可得」，曾嘗試親自叩門以表誠意，可惜大部份都撲空，僅僅數名三會委員讓他們親自闡述政綱及理念。

不過，「皇天不負有心人」近兩日有三會委員終於「俾我感動到，睇完政綱知我哋係實力派，更有助提高整體投票率，提名我哋。」田北辰表示雖知路難行，但強調只要提名期一日未結束，他們就會繼續行，強調這就是政圓桌從政的理念。

田北辰共同創辦新民黨 因政治理念分歧退黨

2011年，葉劉淑儀與田北辰等共同創辦新民黨，田北辰曾任新民黨副主席，但在2017年，田北辰宣布因與黨主席葉劉淑儀在政治理念上有分歧，宣布退黨。與他一同退黨的還有6名新界西區議員，包括屯門區的蘇嘉雯、朱耀華；葵青區的徐曉傑、吳家超；元朗區的陳思靜及荃灣區的鄭捷彬。田北辰稱早於2015年已萌生退黨想法，而在向黨內傳達退黨意願時已承諾不會「拉人」，但若有黨員願意跟隨，亦不會拒絕。

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