區議會選舉｜與足夠提名仍有一段距離　新思維兩將均不參選

區議會選舉提名期將於下周一（30日）結束，早前表示有意派兩員參選的新思維宣布，由於與足夠提名仍有一段距離，決定不參選，但不詳說未能爭取足夠提名的原因。至於棄選會否影響日後地區工作，主席狄志遠指應該不會，強調會繼續在地區努力工作。



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信務實理性非建制派會獲市民鼓勵

協助彭意婷參選的黃俊瑯指，與足夠提名仍有一段距離，感謝支持過新思維的市民、朋友、口頭獲得或已爭取到提名的三會成員，又對兩名有意參選的黨友表示欣賞，讚揚兩人非常勤力和對社區有熱誠，感謝他們的努力。他指新思維的理念堅定不移，相信走務實理性的非建制派路線會獲得市民的鼓勵，會繼續參與不同社會層面的工作。

他認為作為政黨，每一個選舉多困難都要參與，從來沒有選舉容易，無論贏輸、困難與否，都會盡力嘗試，希望參與每一個選舉，爭取每一次機會為市民發聲，未來會繼續努力。

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無論選舉多困難都盡力參與

彭意婷稱表示可惜，她指為取得提名盡所能，取得成員名單後已把參選理念等資料發信、電子郵件，有透過民政署轉界至三會成員，亦有相熟朋友幫忙轉界，最後獲得「口頭承諾」甚至有成員願意即刻簽名提名她，感謝幫助過新思維的人，相信他們希望社會有多元聲音才選擇提名她。

她說藝術工作室「不務正業」的活動會繼續。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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