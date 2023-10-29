黑碼｜稱內地海關正審批取消「黑碼」　李慧琼有信心周三實施

深圳灣口岸和蓮塘口岸人員證實，11月1日（周三）起停止掃「黑碼」。全國人大常委李慧琼表示，內地海關正審批取消「黑碼」，有信心在周三實施，細節有待公布。她亦歡迎取消「黑碼」，有助便利兩地人員往來，尤其方便不懂用手機的長者。



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內地海關正審批取消「黑碼」 李慧琼有信心周三實施

《香港01》今日（29日）在深圳灣口岸過關時，發現掃碼區只有一名工作人員，且沒有勸導掃碼，民眾可直接通行，未有阻攔。深圳灣口岸工作人員證實，後續會有正式的官方通知，在11月1日零時零分取消黑碼；蓮塘口岸警員證實，蓮塘口岸將從11月1日起停止掃「黑碼」。

李慧琼表示，內地都希望在聯防聯控的同時，平衡旅客的需要，兩地全面通關後，口岸人流、物流不斷上升，取消「黑碼」更有利兩地人員往來，「因為確實對長者而言，都希望加快取消健康申報，因為真的不懂用手機」。她說「黑碼」措施現時是「繼續存在」，內地海關正最後審批取消「黑碼」，有信心11月1日實施，細節要當局進一步公布，包括涵蓋多少口岸、是否完全不用申報等，她感謝內地海關與不同部委重視香港意見。

李慧琼。（盧翊銘攝）

李慧琼倡參考澳門「兩地一檢」 在香港各口岸實施

對於有意見認為取消「黑碼」之後，下一步應考慮引入澳門青茂口岸「兩地一檢」模式，即一次排隊過兩關，便利兩地人員往來，李慧琼說便利通關是入大灣區的重要舉措，社會各界及她自己都積極爭取，亦都嘗試過澳門的模式，即一次查驗完成通關程序，相信透過人工智能，更多便利通關措施可望在香港各口岸實施。