深圳灣及蓮塘口岸人員證實：11月1日取消掃「黑碼」

網傳內地海關11月1日起取消「黑碼」。《香港01》今日（29日）在深圳灣口岸過關時，發現掃碼區只有一名工作人員，且沒有勸導掃碼，民眾可直接通行，未被阻攔。

深圳灣口岸工作人員證實，後續會有正式的官方通知，在11月1日零時零分取消黑碼；蓮塘口岸警員證實，蓮塘口岸將從11月1日起停止掃「黑碼」。



在深圳灣口岸，記者發現不少民眾未掃碼通過但沒被攔阻，現場僅留有一名工作人員教導民眾掃碼。另一名深圳灣口岸工作人員表示，雖然11月1日才取消，「但你現在直接過去也是可以的，不會攔你」。

適逢週末，有大量市民從羅湖口岸過關北上，通過香港關後，羅湖橋上大排長龍。羅湖口岸仍然需要掃碼，口岸人員會在掃碼機前逐一檢查。該口岸一位警員向記者表示，暫時沒有接到取消「黑碼」的消息，「也許就在這幾天」。另一位警員則稱，不知網傳取消「黑碼」的消息從何而來，所有相關消息需待國務院通知。

記者又到福田口岸過關，對於是否將於11月1日取消黑碼，工作人員則回應一切等官方通知，「不要問，問就是要」，隨即揮手讓記者通行。記者並未掃碼，但大部分民眾仍配合掃碼，掃碼機前未出現人龍。

蓮塘口岸深圳往香港方向，未出現排隊人龍，不過仍需要逐一掃碼。現場有警員手持擴音器提示民眾掃碼過關，有警員站在閘口維持秩序，當記者詢問有關取消「黑碼」一事，該警員回應稱，每個口岸調整時間可能不同，但蓮塘口岸將從下月1日起停止掃黑碼。

網傳11月1日零時起取消「黑碼」：