打風暴雨飛行服務隊出動應否收費？　卓孝業：不想窒礙市民求救

每年打風暴雨，總會看到有人在郊外求救的新聞，網上不時都會討論救與不救、如何救的問題。民建聯立法會議員林琳提出書面質詢，問到飛行服務隊惡劣天氣出動的成本，以及會否向求救者徵收費用。



政府飛行服務隊直升機。（資料圖片/翁鈺輝攝）

署理保安局局長卓孝業回覆指，2020年至今年9月30日，在暴雨警告生效期間收到15宗攀山拯救個案，3號風球或以上期間則收到9宗。遇溺方面，在暴雨警告生效期間收到9宗，3號風球或以上期間則收到兩宗。要注意的是，2022和2023年暴雨警告生效下的攀山拯救與遇溺個案，較2020和2021年顯著上升。

近年飛行服務隊在惡劣天氣下處理攀山求救和遇溺個案的數字。

至於飛行服務隊的成本包括維修費和燃料費，未計算出勤人員薪酬及其他開支。H 175型直升機每飛行時數平均直接運作費用為26,740元，EC 155B1型直升機為42,020元，CL 605型定翼機為17,970元。

至於救不救及會否徵費，卓孝業指雖然政府絕不鼓勵市民大眾在惡劣天氣下冒險進行戶外活動，但政府會在任何情況下為遇險或有需要人士提供有效、可靠、高效的緊急服務，絕不希望因任何原因，包括徵費，窒礙市民使用緊急召喚服務。

卓孝業補充，政府各部門會加強緊急求援能力，同時會加強教育和宣傳，提醒市民在惡劣天氣下進行戶外活動的危險性。

林琳表示，近年愈來愈多人批評，有人在惡劣天氣期間繼續進行戶外活動，例如繼續滑浪或帶幼兒到海邊危險地方觀浪等，認為這些人罔顧自身安全之餘，一旦出事求救，亦會陷救援人員生命於危險中。

林琳指部份已經向在惡劣天氣下冒險進行戶外活動期間遇險而求救的市民，事後徵收「搜救費」，美國新罕布什爾州早於1999年已立法，向因鹵莽而需要求救的人收費，日本埼玉縣由2018年起鄉，向需要直升機服務的求救登山客收取每5分鐘5,000日圓費用。她認為，香港亦可以參考外地做法，訂立具阻嚇力的措施。