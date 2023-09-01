蘇拉風眼曝光．多圖｜飛行服務隊直擊雙眼壁　結構緊密、清晰可見

超強颱風蘇拉撲港，8號風球高掛，天文台最新預計考慮在下午6時至10時之間發出更高熱帶氣旋警告信號。打風追風眼，今次蘇拉近距襲港，政府飛行服務隊出動定翼機出動探測風眼，保安局指定翼機剛剛出動前往颱風中心，偵察最新動向，從相片可以見到蘇拉結構緊密，風眼清晰可見。而天文台在風暴警告中提及，從雷達圖像顯示蘇拉呈現雙眼壁結構，政府飛行服務隊的照片亦可隱約看到蘇拉的兩個眼壁。



雙眼壁為颱風強度達到巔峰指標 兩個眼壁若完成置換 強度或再提升

雙眼壁又稱雙重牆（Double Eye Walls），是形成於強度高熱帶氣旋的一種結構，當熱帶氣旋風速高於每小時185公里，加上還在增強時，就有機會發展出雙眼壁。

有關結構是指熱帶氣旋原來的眼壁外層雲形成了第二個眼壁，且向內移動，內層眼壁就會繞著外層眼壁旋轉，直至減弱而消失，當熱帶氣旋出現雙眼壁，可視為其強度達到巔峰的指標，如雙眼壁完成置換，熱帶氣旋強度有機會再增強。

保安局在Facebook指，蘇拉逼近本港，政府飛行服務隊出動定翼機偵察風眼最新動向，從所拍得的照片，可以見到蘇拉結構緊密，風眼清晰可見，政府飛行服務隊會將數據即時傳送予天文台作進一步分析。保安局又指，平日得知的颱風數據，有賴政府飛行服務隊員親身探測，而隊員還要在颱風中身兼協助救援工作。

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