美國議員擬制裁港官　外交部駐港公署︰毫無底線的霸權行徑

美國國會議員提案，要求美國行政當局檢視近50名香港法官、檢控官及政府官員應否列入制裁名單。外交部駐港公署表示，美國個別議員拋出「香港制裁法案」，制裁數十名特區政府官員、法官、檢察官，對此表示強烈不滿和堅決反對。



署方奉勸美國個別無良政客認清事實，立即停止干預香港事務，停止干涉中國內政，放棄「以港遏華」的痴心妄想，不要在錯誤的道路上愈走愈遠，否則只會遭受一次次失敗的下場。



外交部駐港公署。（外交部網頁圖片）

發言人指出，美國個別無良政客無視香港重回正軌的客觀事實和國際關係基本準則，置法治和司法獨立於不顧，一而再、再而三妄圖對香港無理單邊制裁，公然叫囂制裁法官等履職盡責的特區人員，充分暴露毫無底線的霸權行徑和亂港禍港的卑劣用心。

發言人表示，三年多來，在香港國安法和新選舉制度護佑下，香港特區各界為維護國家安全付出巨大努力，香港社會重回安全穩定，進入了從由亂到治走向由治及興的新階段。發言人稱，特區各界維護國家安全的努力天經地義、理所當然，不容任何外部勢力置喙。

發言人強調，「一國兩制」行穩致遠、香港由治及興的歷史大勢不會變，任何制裁都無法阻擋，包括香港人民在內的中國人民不信邪、不怕鬼，維護國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移，任何制裁、恐嚇都嚇不到中國人民，只會激發起中國人民更加團結一致、勇往前行的信心和決心。